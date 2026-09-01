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Бесплатный бар всю ночь. Открывают осенний сезон вечеринок в день города с культовой тематикой, плейлистом из 2017 и секретным хедлайнером. Что тебя ждёт: Бесплатный бар — барное меню всю ночь бесплатно и без ограничений Новый клуб с интерактивами: фото-будка, тату-зона и тиндер-браслеты Шоу-программа от диджеев и МС
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