Бесплатный бар всю ночь. Открывают осенний сезон вечеринок в день города с культовой тематикой, плейлистом из 2017 и секретным хедлайнером. Что тебя ждёт: Бесплатный бар — барное меню всю ночь бесплатно и без ограничений Новый клуб с интерактивами: фото-будка, тату-зона и тиндер-браслеты Шоу-программа от диджеев и МС