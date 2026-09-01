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  1. Краснодар
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Где мой 2008?

Порт 219
улица Вишняковой, 1/10с2

Начало:

Завершение:

1600₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Это было время, когда танцпол горел от David Guetta и Fedde Le Grand, когда мы прыгали под Global Deejays и The Drill, чувствовали драйв от Benny Benassi и Eric Prydz, теряли голову под Alex Gaudino и Tiesto, когда орали с толпой на Bob Sinclar и DJ Smash 2008-ой — это клубы без селфи и бесконечные ночи, когда ноги гудели, но музыка не отпускала. В эту ночь снова открывают портал в ту эпоху: — легендарные клубные хиты 2008 — атмосфера, когда тусовка была важнее лайков При участии резидентов Discotheque, которые в 2008-ом делали одни из самых популярных вечеринок в России: 21:00 Vegas 23:00 Fridrikh 00:00 Lekhem 01:00 Fridrikh 02:00 Vegas 03:00 Lekhem Бронь столов по телефону

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