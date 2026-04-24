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На грани

Заповедные Кварталы
улица Короленко, 18

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1700₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Со всей ответственностью махнёшь в эпоху трактиров, казенных лавок, буфетчиков и половых: прочтешь сводки из ресторанов, узнаешь, как устроить разгул по-купечески и обряд ерша по-писательски. Можно ли пить в кредит и под «дружеский» залог? Кто и куда «ходит под мухой»? До чего доводят эксперименты с горячительным и причем здесь спиртовые лампы? Окунешься в «веселую» сторону жизни, не чуждую аристократу, купцу, интеллигенту и простому работяге. Узнаешь, что «Бог веселый винограда» позволяет каждому из них. Вместе с гидом совершишь непринужденный вояж по кварталу церкви Трех Святителей, посетишь отреставрированную городскую усадьбу начала XX века, и под стать программе угостишься чаем и конфетами с горячительным содержанием. Важно! Все экскурсии по кварталу начинаются в Инфоцентре на Короленко,18, расположенном на 1 этаже в правом крыле дома. Покажи билет администратору центра для проверки. Взамен получишь карту квартала и метку, где будет ждать гид.

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