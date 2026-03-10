М.Ани.Фест
ДК им. Ленсовета, Каменноостровский пр., 42а
Начало:
Завершение:
от 2300₽ до 3700₽
Возраст 12+
Игры
Фестивали
Про событие
Яркое событие в мире косплея, которое запомнится своим размахом. В рамках фестиваля тебя ожидает яркая шоу-программа, а именно: — Театральные постановки по разным фандомам; — Вокальные номера; — Танцевальные выступления и каверы; — Косплееры с лучшими образами на любимых персонажей; — Выставка артов и фотокосплея; — Ярмарка с неповторимыми работами мастеров и мерч по вкусу: украшения, различные аксессуары, фандомные товары, стикеры, комиксы и многое другое; — Тематический стенд с разнообразием квестов для всех желающих на оба дня; — Зоны отдыха с настолками, традиционными и компьютерными играми на выбор. В этом году фестиваль станет ещё жарче благодаря теме «Драконы». Больше информации об активностях: https://vk.com/mafest_spb
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи