ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

М.Ани.Фест

ДК им. Ленсовета, Каменноостровский пр., 42а

Начало:

Завершение:

от 2300₽ до 3700₽
Возраст 12+
Игры
Фестивали

Про событие

Яркое событие в мире косплея, которое запомнится своим размахом. В рамках фестиваля тебя ожидает яркая шоу-программа, а именно: — Театральные постановки по разным фандомам; — Вокальные номера; — Танцевальные выступления и каверы; — Косплееры с лучшими образами на любимых персонажей; — Выставка артов и фотокосплея; — Ярмарка с неповторимыми работами мастеров и мерч по вкусу: украшения, различные аксессуары, фандомные товары, стикеры, комиксы и многое другое; — Тематический стенд с разнообразием квестов для всех желающих на оба дня; — Зоны отдыха с настолками, традиционными и компьютерными играми на выбор. В этом году фестиваль станет ещё жарче благодаря теме «Драконы». Больше информации об активностях: https://vk.com/mafest_spb

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Квиз «Сумерки»
Квиз «Сумерки»

600₽

Светский винтаж | 12:00
Светский винтаж | 12:00

500₽

Светский винтаж | 14:00
Светский винтаж | 14:00

500₽

Светский винтаж | 16:00
Светский винтаж | 16:00

500₽

Светский винтаж | 12:00
Светский винтаж | 12:00

500₽

Светский винтаж | 14:00
Светский винтаж | 14:00

500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста