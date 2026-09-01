Это комедийная викторина, где ты сможешь попробовать свои силы и показать насколько разбираешься в киносаге! Квиз рассчитан на кругозор обычного человека, но где-то придётся подумать! Шоу рассчитано и на тех, кто любит Сумерки, и на тех, кто любит интересные вопросы, и на тех, кто любит просто попить пиво с друзьями. Зарегистрируй команду от 4 до 8 человек, чтобы поучаствовать в квизе. Если нет команды, то в графе название команды укажи «я один» или «я одна», и организаторы найдут тебе команду! Запуск гостей в 15:00. Начало в 15:30.