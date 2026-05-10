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Я не Йоко Оно

Театр.doc
Лесная улица, 59с1

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Завершение:

от 1500₽ до 2200₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Наргиса Абдуллаева в кросс-жанровом спектакле говорит про абьюз, мышление миллионерки, онаниста, которому она в детстве подарила кусок торта, про засос на животе, интервальное голодание, а в конечном счете – про самоидентификацию в 43 года. Актрису Наргису Абдуллаеву хорошо знают старожилы Дока. Между тем она три года не выходила на сцену. Последними ее работами были спектакль «Я и Фрида» в Доке (там она выступала и как персона, и как персонаж, и была особо отмечена жюри «Золотой маски» за актерскую игру) и «Неформат» в ЦИМе (в работе Анастасии Патлай и Наны Гринштейн Наргиса и другие артисты нерусской внешности говорили о столкновения и борьбе со стереотипами российской культуры). Три года назад Наргиса перепридумала себя как стендап-комикессу и предпринимательницу. «Я только в сорок три задалась вопросом, кто я и взялась выстраивать себя заново. И мне нравится стендап тем, что он дает мне возможность посмотреть на себя с комической дистанции, и потому что он работает с ярлыками», – говорит Наргиса. Материал для этого спектакля Наргиса обкатала в стендап-клубах на открытых микрофонах, а собрать его в драматургическую структуру для театра ей помогла Екатерина Златорунская. Продолжительность: 1 час 10 минут.

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