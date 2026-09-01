Крупнейшая в Сибири выставочная и презентационная площадка современного искусства. Музей был создан в 1987 году как 13-й филиал Центрального музея Ленина, но в начале 90-х годов переориентировался на практики современного искусства. Здесь первыми в России запустили такие форматы, как биеннале (1995 год) и Музейная ночь (2002). Название «Площадь Мира» отсылает к географическому расположению по адресу: Площадь Мира, 1, а также объясняется философией и миссией музея — знакомить с современным искусством со всего мира, стать отправной точкой, пространством для изучения и презентаций актуальных произведений. Вторник, пятница, суббота и воскресенье с 11:00 до 19:00, среда, четверг с 13:00 до 21:00, понедельник — выходной. Касса закрывается за 30 минут до конца рабочего времени музея. https://mira1.ru
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Ночная экскурсия
Небольшая группа посетителей и экскурсовод в полутьме передвигаются по залам зак...
до
900₽