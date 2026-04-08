Пароход-музей «Св. Николай»
Красноярск, площадь Мира, 1Г
Уникальный памятник истории и техники. Принадлежал известному сибирскому промышленнику А.М. Сибирякову. Пароход был самым быстроходным и комфортабельным по тем временам на Енисее, принимал на борт от 150–200 пассажиров. Именно на нем 1 июля 1891 года совершил краткую поездку цесаревич Николай, будущий император России, возвращаясь из путешествия на Восток. Помимо постоянной экспозиции, посвященной истории самого парохода, работают временные выставки. На пароходе представлены: - Рулевая рубка и каюта капитана - Машинное отделение, камбуз и каюта механика - Зал, посвященный истории судоходства на Енисее - Каюта 1-ого класса, восстановленная в память пребывания на пароходе Н. А. Романова - Каюта 2-ого класса, в которой В. И. Ленин совершил поездку к месту ссылки в Шушенское - Постоянно действующая выставка, посвященная Н. П. Резанов, руководителю первого русского кругосветного путешествия График работы музея: Понедельник - выходной Вторник-воскресенье, 10:00-20.00 (с 1 мая по 30 сентября), 10:00-18:00 (с 1 октября по 30 апреля) http://www.kkkm.ru/filialy-muzeya/parohod-muzej-sv-nikolaj/o-parohode-muzee
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