Красноярский художественный музей имени В.И. Сурикова — место, которое объединяет ценителей самых разных форм искусства. В здании находится отдел искусства XX–XXI веков. Искусство ХХ–XXI веков включает работы В.В. Кандинского, К.С. Малевича, А.М. Родченко, Л.С. Поповой, И.Э. Грабаря, В.В. Лебедева, С.В. Герасимова, В.К. Бялыницкого-Бирули, В.Ф. Стожарова, Ю.А. Васнецова, Е.Е. Моисеенко, А.А. Мыльникова, О.П. Филатчева и других мастеров современного искусства. Большой раздел коллекции современного искусства — произведения красноярских художников разных поколений, которые представлены такими именами, как Д.И. Каратанов, А.П. Лекаренко, В.В. Мешков, Ю.И. Худоногов, С.Е. Орлов, Ю.Д. Деев, А.Г. Поздеев, Б.Я. Ряузов, Т.В. Ряннель, В.А. Сергин. В здании проходят различные мероприятия: лекции, нелекции, мероприятия для детей и взрослых, традиционная «Ночь искусств».