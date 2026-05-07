Происхождение, мифы, колоды, Таро в творчестве известных писателей и художников… Культурный феномен карт будешь обсуждать на арт-ужине с литературоведом. Нет такого человека, кто не слышал бы про карты Таро. Возможно, у кого-то даже возникает в воображении фигура таинственной гадалки с магическим шаром и потёртыми картами с каплями свечного воска на рубашке. Существует множество различных колод: от средневекового Таро до Таро гномов. Но карты — не только инструмент игры или гаданий. В первую очередь Таро — это интереснейший культурный феномен, который грандиозно повлиял на искусство и литературу. На лекции литературоведа и историка философии Аси Занегиной ты узнаешь: — Когда и где возникли карты Таро и каким путём пришли в искусство? — Как выглядела первая колода и как система карт обрастала символическими значениями? — Какие существуют мифы о картах Таро? — Как образ карт использовали в своём творчестве известные писатели и художники? Меню: — Сырно-мясное ассорти — Оливки гриль — Салат с хрустящими баклажанами — Канапе капрезе — Канапе сальчичон и оливка — Брускетта со сливочным унаги и лососем — Брускетта с прошутто и соусом из печеных перцев — Спаржа с пармезаном — Запеченная морковь на сливочной подушке — Тарталетки с креветкой — Секретный десерт — Просекко/красное сухое/лимонад В стоимость билета включен фуршетный стол и приветственный напиток. Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00.