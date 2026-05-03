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Невинные гады: 1000 и 1 гадская ночь
улица Горького, 4А
Начало:
Завершение:
от 250₽ до 3000₽
Возраст 0+
Выставки
Фестивали
Мастер-классы
Про событие
Самый первый, самый мощный и самый гадский арт-маркет в Екатеринбурге. Множество столов самым разным мерчом (фандомы и ориджиналы), художественные мастер-классы, своп-стол, лекции и возможность пообщаться с художниками. И судя по заявленной теме, в этот раз будет жарко, головокружительно и, возможно, похрустит песком на зубах. Приходи приобрести шикарный крафт и сувениры по любимым вселенным, обменяться своп-картами, затусить с единомышленниками на лекциях и просто отлично зависнуть в компании весёлых людей. Ранний вход с 12:00 для обладателей Спонсорских и VIP-билетов Больше информации об авторах и мастер-классах: https://vk.com/reptiles_wine
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