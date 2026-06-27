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Встреча сообщества КрасКомиксКульт

Музейный центр «Площадь Мира»
площадь Мира, 1

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Бесплатно
Возраст 0+

Про событие

КрасКомиксКульт — красноярское микро-издательство и сообщество авторов. Они выпускают комиксы, проводят лекции и устраивают рисовачи и ещё много всего, что связано с последовательным искусством. В программе: — Рисуешь, придумываешь и поделишься новостями — Мини-лекция Дениса Денисова «Новая волна русских комикс-сборников или куда сегодня питчить свои комиксы?» — Свеженькие комиксы которые можно полистать Во время мероприятия тебя немного поснимают для док-фильма про КрасКомиксКульт, поэтому просьба не пугаться. Смело приноси свои карандаши, фломастеры, краски — всё чем привыкли работать, а так же книжки которыми хотели бы похвастаться (здесь это очень любят).

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