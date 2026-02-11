Роспись сумки-шоппера
АртЖив, улица Чайковского, 2/7Б
Начало:
Завершение:
1500₽
Возраст 14+
Про событие
3 часа погружения в мир творчества, расслабления и общения в тёплой, дружелюбной атмосфере. Вместе со всеми создашь эксклюзивный дизайн сумки-шоппера, который радует глаз и поднимет настроение. Неважно, есть ли у тебя опыт рисования или нет: художник поможет воплотить любую идею в жизнь. Все необходимые материалы, включая шоппер, уже включены в стоимость.
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