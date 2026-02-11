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Роспись сумки-шоппера

АртЖив, улица Чайковского, 2/7Б

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 14+

Про событие

3 часа погружения в мир творчества, расслабления и общения в тёплой, дружелюбной атмосфере. Вместе со всеми создашь эксклюзивный дизайн сумки-шоппера, который радует глаз и поднимет настроение. Неважно, есть ли у тебя опыт рисования или нет: художник поможет воплотить любую идею в жизнь. Все необходимые материалы, включая шоппер, уже включены в стоимость.

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