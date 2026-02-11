3 часа погружения в мир творчества, расслабления и общения в тёплой, дружелюбной атмосфере. Вместе со всеми создашь эксклюзивный дизайн сумки-шоппера, который радует глаз и поднимет настроение. Неважно, есть ли у тебя опыт рисования или нет: художник поможет воплотить любую идею в жизнь. Все необходимые материалы, включая шоппер, уже включены в стоимость.