Комфортная гик-вечеринка. Для всех любителей к-поп, аниме, сериалов, комиксов, игр, фильмов, книг, манги и косплея. К-поп, конкурсы, розыгрыши с призами, вкуснейший бар, классная компания и уютный двор (полностью закрытый от посторонних глаз). Паспорт с собой — обязательно.