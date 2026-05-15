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Котёл «Ностальгия»

Свобода, Ленинградский проспект, 47с19

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Игры
Вечеринки
Необычное

Про событие

Комфортная гик-вечеринка. Для всех любителей к-поп, аниме, сериалов, комиксов, игр, фильмов, книг, манги и косплея. К-поп, конкурсы, розыгрыши с призами, вкуснейший бар, классная компания и уютный двор (полностью закрытый от посторонних глаз). Паспорт с собой — обязательно.

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