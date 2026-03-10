Мастер-класс, на котором ты сделаешь вкуснейшее национальное татарское блюдо. Тебя ждёт: — Кулинарный мастер-класс по приготовлению чак-чака — Иммерсивная экскурсия, на которой ты узнаешь про историю татарского народа — Чаепитие с настоящим татарским травяным чаем и с самым вкусным чак-чаком, который ты сам приготовишь — Красивые тематические фото локации, в которых можно сделать фотографии на память