Возраст 14+
Необычное
Мастер-классы
Про событие
Экскурсия по мастерской и совместная печать открыток наборным шрифтом на прессе Адана. Каждый участник печатает на открытке свою фразу — 21 символ, включая пробелы. Придумывай заранее, что написать! Длительность занятия около 2,5 часов. Жми кнопку «купить билет», чтобы увидеть подробности.
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