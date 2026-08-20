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Знакомство с мастерской и печать открыток

Большая Новодмитровская улица, 36с26

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 14+
Необычное
Мастер-классы

Про событие

Экскурсия по мастерской и совместная печать открыток наборным шрифтом на прессе Адана. Каждый участник печатает на открытке свою фразу — 21 символ, включая пробелы. Придумывай заранее, что написать! Длительность занятия около 2,5 часов. Жми кнопку «купить билет», чтобы увидеть подробности.

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