Экскурсия по мастерской и совместная печать открыток наборным шрифтом на прессе Адана. Каждый участник печатает на открытке свою фразу — 21 символ, включая пробелы. Придумывай заранее, что написать! Длительность занятия около 2,5 часов. Жми кнопку «купить билет», чтобы увидеть подробности.