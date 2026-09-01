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  1. Санкт-Петербург
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Под одной крышей

TEATR 101
Гаванская улица, 3

Начало:

Завершение:

1299₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Эта история о людях, объединённых общим пространством, их взаимоотношениях, конфликтах и искренних чувствах. На сцене разыгрывается яркая комедия с элементами драмы, которая заставит тебя задуматься о важности терпения, взаимопонимания и семейных ценностей. Героини спектакля — разные по характеру и судьбе люди, оказывавшиеся под одной крышей, — участия находить общий язык и преодолевать жизненные трудности. Это спектакль для тех, кто ценит честность, юмор и человеческую душевность.

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