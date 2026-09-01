Эта история о людях, объединённых общим пространством, их взаимоотношениях, конфликтах и искренних чувствах. На сцене разыгрывается яркая комедия с элементами драмы, которая заставит тебя задуматься о важности терпения, взаимопонимания и семейных ценностей. Героини спектакля — разные по характеру и судьбе люди, оказывавшиеся под одной крышей, — участия находить общий язык и преодолевать жизненные трудности. Это спектакль для тех, кто ценит честность, юмор и человеческую душевность.