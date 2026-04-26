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Макраме

Встречи
Офис 10, улица Тургенева, 22

Начало:

Завершение:

от 2400₽ до 3200₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Макраме — это немного про магию. Простая веревка в руках перестает быть просто нитью. Она превращается в ритм, в медитацию, в новую вещь, рожденную именно тобой. Отложи бесконечные «надо» и просто побудь в процессе. Мастер поможет разобраться в основах и ты увидишь, как из хаоса нитей рождается гармония. Макраме-меню: — Сетка для бутылки воды\вина — 2400 — Чехол для телефона — 2600 — Платок — 2600 — Пояс с плетеной бахромой — 3200 — Авоська маленькая — 2800 — Авоська большая — 3200 — Сумка-сердце — 3200 *В стоимость авосек входит мешочек 25 на 30 см Важно! Перед встречей организаторы свяжутся с тобой и отправят палитру цветов. Шнуры готовят заранее, чтобы на классе ты окунулся в плетение без подготовительного этапа. *** если у тебя своя идея, что сплести, напишите об этом тг https://t.me/moment_vstrechi для определения возможности и расчета стоимости с мастером

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