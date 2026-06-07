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Трансформационная игра «Лила»

Явь
набережная канала Грибоедова, 99

Начало:

Завершение:

1900₽
Возраст 14+
Игры

Про событие

Путешествие к себе через древнюю игру самопознания. Тебя ждёт погружение, которое поможет: • Осознать текущие жизненные этапы и вызовы • Найти ответы на важные вопросы • Увидеть новые пути и возможности • Научиться доверять потоку жизни Проводник Соня создаст безопасное и вдохновляющее пространство для твоих открытий. Даты: По пятницам, субботам и воскресеньям 18:00-19:30, 20:00-21:30; 30 апреля, 11 мая в 18:00 и 20:00 Для тех, кто: — ищет ясность и вдохновение — жаждет изменений — хочет лучше понять себя и свои желания Количество мест ограничено. Это камерное мероприятие — в игре участвуют не более трёх человек. Запись обязательна: https://t.me/ermine_with_a_lady Приходи, чтобы сделать шаг к своей трансформации.

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