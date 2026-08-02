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Про событие
Арт-маркет — это формат мероприятия, развившийся из формата аллеи авторов. Мероприятие, на которое приезжают различные художники и крафтеры, предлагая свой мерч на продажу. Каждый автор арендует свой столик, который наполняет по своему усмотрению. Помимо аллеи авторов на маркете будут мини-активности, косплееры и море позитивного общения. Больше информации: https://vk.com/lookartmarket
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