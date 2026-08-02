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Лук

Амбер Плаза, Краснопролетарская улица, 36

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Завершение:

от 150₽ до 7850₽
Возраст 0+
Игры
Фестивали

Про событие

Арт-маркет — это формат мероприятия, развившийся из формата аллеи авторов. Мероприятие, на которое приезжают различные художники и крафтеры, предлагая свой мерч на продажу. Каждый автор арендует свой столик, который наполняет по своему усмотрению. Помимо аллеи авторов на маркете будут мини-активности, косплееры и море позитивного общения. Больше информации: https://vk.com/lookartmarket

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