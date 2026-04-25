Грандиозное возвращение любимой эпохи на одну ночь, когда самые громкие вечеринки происходили не в клубах, а на чьей-то кухне до утра. Та самая вписка из 2к17-го, где колонка играет на максимуме, на столе вперемешку стаканы и чипсы, кто-то спорит о треках, а из соседней комнаты кричат: «поставь чёрный сталкер!» Этой ночью клуб «Урбан» превратится в большую ностальгическую квартиру на 1000 человек, где каждый трек и футболка «Трэшер» возвращают в те самые годы. Плейлист 2к17: Из колонок будут звучать треки, которые невозможно слушать тихо: Элджей, ЛСП, Фараон, Пошлая Молли, Скриптонит, Грибы, Хлеб и другие гимны эпохи. Басы, от которых дрожит пол, припевы, которые кричит весь зал, и тот самый вайб, когда утро уже близко, но уходить никто не собирается. Дресс-код — 2k17: Штаны с лампасами, потёртые кроссы, винтажные футболки и бомберы, оверсайз худи и всё, что напоминает эпоху стритвира и первых тусовок. Чем ближе к эстетике Thrasher, Юности, Волчка и РАССВЕТа — тем точнее попадание. Бесплатный попкорн — классика лучших вечеринок «Молодость простит», чтобы можно было восполнить силы.