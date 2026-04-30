А ты чо такой дикий?! Приходи на движ, чтобы перебеситься со всеми. Врубят афрохаус пополам с бэнгерами из трендов запрещенных соцсетей, наденут всё самое леопардовое, выпустят на танцпол своих внутренних кис, горилл и даже ослов. Это — дикий дикий движ! Изюминкой ночи станет нашумевший проект «Заяц» — неуловимый и всегда актуальный, как сам Бэнкси. Вместе с ним поведут тебя по диким ритмам ночи May B и Барри. Что ещё по фишкам? — тропические коктейли за базово минимальную цену; — зона боди-арта, чтобы вывести красками на лице своё тотемное животное; — фотозона с живым королевским питоном с 23:30 до 01:30 для обладателей вип-билетов; — самый дикий лук в духе вечеринки — уйдёт от организаторов с подарком. Не упусти ночь, полную настоящей дичи!