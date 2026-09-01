Непринуждённая атмосфера, отличная музыка, крутые конкурсы, танцы, интересные зоны активностей уже ждут тебя. Вечеринка от создателей Большая Ночь Фанатов (Big Fandom Night) Что тебя будет ждать: - Клуб на 2000 человек, два зала, вип зона - Большое количество косплея и костюмов - Крутой бар с качественными напитками - Лаунж зона на 2 этаже с видом на сцену (ВИП лаунж) - Специальные гости, приглашённые косплееры и выступления на сцене - Уникальные активности для любителей любых фандомов - Хорошая популярная музыка - Крутая сцена с большим экраном, густой дым, лазеры и непередаваемая клубная атмосфера - Конкурсы и интерактивы для всех, дэнсбатл в зале - Уникальная ламповая атмосфера дружелюбия - Возможность найти новых друзей, хороших знакомых и возможно даже вторую половинку ;) На протяжении всей ночи с тобой будет ведущая, с которой точно будет не скучно. Популярная музыка поможет зажечь танц-пол. Строгий дресс-код отсутствует, можно пойти в повседневной одежде без костюма (в костюмах примерно 40% посетителей). Вход строго 18+ (проверка документов на входе).