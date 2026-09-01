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Что обо мне подумают?

Вспышка
Нижняя Красносельская ул., 35, стр. 2

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+

Про событие

А что о тебе подумают..? Обсудишь? Будешь знакомиться и узнавать, как тебя видят другие люди: — Какое впечатление ты вызываешь? Ещё до общения, что люди о тебе думают? Какой ты при взгляде со стороны? — Узнаешь, как меняется впечатление после общения. Пообщаешься с разными людьми и соотнесёшься свои ожидания от общения и реальности. — После мероприятия ты получишь обратную связь с анонимными мнениями о тебе: какие ассоциации ты вызвал/а у собеседников, какие твои положительные и отрицательные стороны в общении. «А что, если обо мне скажут плохо?» — Можно выбрать не получать критику в свой адрес. Тогда ты получишь только положительные мнения о себе, чтобы узнать побольше о своих положительных сторонах На встрече ты знакомишься не только с новыми людьми, но и с собой: каким тебя видят другие? Так ли ты себе это представлял? А как ты видишь других? На что обращаешь внимание? Как первое впечатление отражается на дальнейшем общении, насколько оно оправдывается? Поделишься с окружающими своими представлениями о мире и людях.

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