Мастер-класс для тех, кто всю жизнь хотел попробовать себя в качестве флориста, но не решался. Серьёзно, многие хоть раз задумывались: а что если я попробую собрать букет цветов? Получится ли у меня? Буду ли я настоящим флористом? Или для этого нужно учиться? Учиться нужно. И тебя готовы научить собирать букеты и открыть для тебя чудесный мир флористики. Знаешь что? У тебя точно получится:) Что будет на мастер-классе: — Рассказ и демонстрация основных техник сборки букета и его упаковки. — Работа только с современными сортами цветов и актуальными цветовыми гаммами. — Преподаватель уделит время каждому ученику и рассмотрит каждую работу по отдельности. Готовый букет ты заберёшь с собой домой.