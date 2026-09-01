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Букет для начинающих

Terra School
Газовая улица, 10Н

Начало:

Завершение:

6500₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс для тех, кто всю жизнь хотел попробовать себя в качестве флориста, но не решался. Серьёзно, многие хоть раз задумывались: а что если я попробую собрать букет цветов? Получится ли у меня? Буду ли я настоящим флористом? Или для этого нужно учиться? Учиться нужно. И тебя готовы научить собирать букеты и открыть для тебя чудесный мир флористики. Знаешь что? У тебя точно получится:) Что будет на мастер-классе: — Рассказ и демонстрация основных техник сборки букета и его упаковки. — Работа только с современными сортами цветов и актуальными цветовыми гаммами. — Преподаватель уделит время каждому ученику и рассмотрит каждую работу по отдельности. Готовый букет ты заберёшь с собой домой.

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