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Глинотерапия с психологом

Лепим-Жжём, улица Ленина, 113

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

В керамике любое изделие люди создают из комочка глины, постепенно и медленно придавая ему форму, вылепливая его итоговый образец. И это очень похоже на человеческую жизнь: глобальные изменения в любых сферах начинаются не с больших и резких революционных, а с маленьких шагов, постепенных пересмотров привычного и крохотных реформ. Что тебя ждёт? Поговоришь о желаниях, целях, жизненном фокусе — в той степени, в которой тебе захочется поделиться с группой. Определишь что мешает достичь этих желаний, возможно выявишь какие-то убеждения, которые стоят на пути к ним. Определишь, что же нужно добавить в свою жизнь, чтобы начать двигаться в нужном направлении, а затем — самое интересное — слепишь образы-якоря, которые затем можно будет превратить в панно и, разместить в интерьере, вспоминая о том, куда ты движешься Кто проводит мастер-класс? Мастер-класс ведёт практикующий психолог. Никакой особенной подготовки не требуется, мастер-класс не задуман как терапевтическая группа — это всё ещё мастер-класс по лепке классной интерьерной вещицы.

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