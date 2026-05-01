Синрин-йоку — лесные купания, погружение в атмосферу леса. Японская практика осознанной прогулки, которая помогает восстановить связь с природой и научиться глубоко и тонко воспринимать её звуки, краски, ароматы. Ты обретёшь внутренний покой, отключившись от городской суеты. Получишь вдохновение — синрин-йоку стимулирует работу мозга и помогает по-новому взглянуть на повседневные задачи. Наладишь связь с собой — через медитативную ходьбу и дыхательные практики ты осознаешь свои истинные эмоции и желания. Маршрут: — смотровая площадка «?Николаевская сопка» — лестница к парку «Гремячая грива» — музей геологии под открытым небом — визит-центр «Серебряный лог» — живописные видовки