Благодаря массовой культуре — причём не только кино и телевидению, но и литературе, в том числе классической, — у Средневековья сложилась довольно противоречивая репутация. Если верить всему, что написано и показано в кино, то замуж тогда выходили в 13 лет, как Джульетта, и непременно девственницами, а у кого не было крови на простыне, тех по призыву священников забивали камнями. Или хотя бы рисовали алую букву на платье и устраивали травлю. А за внебрачных детей могли и сжечь заживо, иногда прямо вместе с детьми. Благородные рыцари при этом лютовали, насиловали крестьянок направо и налево, и ничего им за это не было... Но если покопаться в скучных церковных и судебных архивах, то вдруг оказывается, что множество людей, в том числе весьма уважаемых, рождались вне брака или хотя бы куда раньше, чем через 9 месяцев после венчания родителей. За изнасилование судили и вешали, возраст вступления в брак в Средние века был выше чем в XIX веке, а «злобные церковники» вместо алой буквы присуждали алименты. Обо всём этом и пойдёт речь на лекции. А еще поговоришь о том, что такое «третий пол»; ненавидели ли церковники женщин; разрешалось ли бить жену или убить её за неверность; бывали ли вообще браки по любви; зачем церковь и городские власти поощряли проституцию; и, наконец, что такое «гражданский брак» по-средневековому, и как люди умудрялись жить невенчанными и не бояться гнева церкви. Кто рассказывает? Екатерина Мишаненкова. Писательница, историк, автор серии книг о средневековом быте и нравах, автор проекта «Блудливое Средневековье».