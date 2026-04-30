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Представь, что ты снова попал в нулевые… Эпоху, когда ты был моложе, слушал музыку с кнопочного телефона и танцевал до утра под треки, которые все знали наизусть. В эту ночь тебе вернут атмосферу золотых клубных лет — отыграют все главные хиты 2000-х, от культовых ремиксов до бессмертных гимнов танцполов. Тебя ждёт настоящая волна ностальгии, драйва и эмоций, как в лучших вечеринках тех времён. Забронируй столик заранее по телефону
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