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«Назад в Будущее». Вечеринка в стиле 00-х

Эфир
бульвар Строителей, 54А

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Представь, что ты снова попал в нулевые… Эпоху, когда ты был моложе, слушал музыку с кнопочного телефона и танцевал до утра под треки, которые все знали наизусть. В эту ночь тебе вернут атмосферу золотых клубных лет — отыграют все главные хиты 2000-х, от культовых ремиксов до бессмертных гимнов танцполов. Тебя ждёт настоящая волна ностальгии, драйва и эмоций, как в лучших вечеринках тех времён. Забронируй столик заранее по телефону

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