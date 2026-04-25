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Сны Пэрис Хилтон при температуре 39

Royal Neva, Конюшенная площадь, 2

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Завершение:

от 1499₽ до 89600₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

2006-й каким он не был никогда. А правда ли, что в нулевых все ходили с джинсами на низкой талии, Пэрис Хилтон играла в ночных клубах, как диджей, деньги на всех падали с неба, а гламур был главной московской идеей? Ответы на все эти вопросы, а так же на главный вопрос: «куда все это делось» ты получишь на вечеринке.

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