2006-й каким он не был никогда. А правда ли, что в нулевых все ходили с джинсами на низкой талии, Пэрис Хилтон играла в ночных клубах, как диджей, деньги на всех падали с неба, а гламур был главной московской идеей? Ответы на все эти вопросы, а так же на главный вопрос: «куда все это делось» ты получишь на вечеринке.