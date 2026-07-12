Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
Хочешь создать неповторимую вазу, которая станет жемчужиной твоего интерьера? Тогда этот мастер-класс для тебя! Здесь ты сможешь вручную создать уникальную вазу, которая станет интересной деталью твоего дома. Никаких специальных навыков не требуется — вместе с мастером вы начнёте с азов и шаг за шагом придёте к созданию настоящего произведения искусства. Продолжительность: 3,5 часа.
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