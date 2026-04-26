На встрече Книжного клуба участники обсудят знаменитые образы демонов, создаваемые Иеронимом Босхом, а также изображения демонического в русской иконографии. Демоны, грешники и ад занимают не последнее место в средневековом искусстве. Часто, когда говорят о демонах в западноевропейских произведениях, первым на ум приходит картина «Сад земных наслаждений», создателем которой является нидерландский художник Иероним Босх. Своим изображением ада он поражает воображение зрителей и по сей день: ведь его картины выбиваются из ряда произведений других представителей Северного Возрождения. Ведущие клуба: Александра Холодова и Максим Федянин, студенты исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.