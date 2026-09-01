Короткий мастер-класс на котором ты сможешь познакомиться со швейной машиной, попрактиковаться в выполнении некоторых швов и сшить небольшое первое изделие. Продолжительность 2 часа. Удобную дату сможешь выбрать на сайте при покупке билета.