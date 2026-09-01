Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
Короткий мастер-класс на котором ты сможешь познакомиться со швейной машиной, попрактиковаться в выполнении некоторых швов и сшить небольшое первое изделие. Продолжительность 2 часа. Удобную дату сможешь выбрать на сайте при покупке билета.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи