Что ждёт тебя зябким вечером, когда тени становятся длиннее, а в углах клуба «Ночь» шевелятся воспоминания? Призраки из детства или монстры из взрослой жизни? В этот мир тьмы тебя проведут актрисы Дарья Емельянова и Галина Блинникова. Их шёпот прозвучит громче любого крика, а слова оживут в воображении, стирая грань между вымыслом и реальностью. Возможно, в гости заглянет вредный гномик-матершинник, пролетит баба-яга на помеле… Или явится нечто куда более узнаваемое — и оттого ужасное: та самая соседка, которую ты когда-то затопил. Захвати фонарик, плед и друга — тебе может понадобиться крепкое плечо. Дай страху выйти наружу. Бойся вместе со всеми. Бойся громче всех! Бу!