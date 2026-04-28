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  1. Новосибирск
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Очень страшные истории

Центр культуры и отдыха «Победа»
Клуб «Ночь», улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2100₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное

Про событие

Что ждёт тебя зябким вечером, когда тени становятся длиннее, а в углах клуба «Ночь» шевелятся воспоминания? Призраки из детства или монстры из взрослой жизни? В этот мир тьмы тебя проведут актрисы Дарья Емельянова и Галина Блинникова. Их шёпот прозвучит громче любого крика, а слова оживут в воображении, стирая грань между вымыслом и реальностью. Возможно, в гости заглянет вредный гномик-матершинник, пролетит баба-яга на помеле… Или явится нечто куда более узнаваемое — и оттого ужасное: та самая соседка, которую ты когда-то затопил. Захвати фонарик, плед и друга — тебе может понадобиться крепкое плечо. Дай страху выйти наружу. Бойся вместе со всеми. Бойся громче всех! Бу!

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