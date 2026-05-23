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НЕгиблые места. Магия и наука болот

Библиотека по естественным наукам Российской академии наук, Знаменка 11/11 с1

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 2500₽
Возраст 6+
Необычное

Про событие

Боишься засосёт? Зря! Хватит верить страшилкам про огра на болоте. На лекции разберёшь болото по кочкам: ты узнаешь, почему это не ошибка природы, а мощнейшие лёгкие планеты и машина времени. Тебя не будут окунать в трясину, но создадут полный эффект присутствия. Ты сможешь потрогать, пожевать и понюхать настоящее болото. Кто рассказывает? Глеб Игнатьичев. Биолог, преподаватель кафедры биологии, педагог дополнительного образования, автор блога о педагогике и биологии «Записки Мандрагоры».

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