Боишься засосёт? Зря! Хватит верить страшилкам про огра на болоте. На лекции разберёшь болото по кочкам: ты узнаешь, почему это не ошибка природы, а мощнейшие лёгкие планеты и машина времени. Тебя не будут окунать в трясину, но создадут полный эффект присутствия. Ты сможешь потрогать, пожевать и понюхать настоящее болото. Кто рассказывает? Глеб Игнатьичев. Биолог, преподаватель кафедры биологии, педагог дополнительного образования, автор блога о педагогике и биологии «Записки Мандрагоры».