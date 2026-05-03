Оки Оки
Мутокукай, набережная Обводного канала, 134-136-138Б, 4 этаж
Начало:
Завершение:
от 0₽ до 1500₽
Возраст 16+
Игры
Про событие
Уютный арт-маркет, где царит особая, тёплая атмосфера и чувствуется лёгкий, изящный колорит китайской эстетики. Это будет место, где можно будет не просто показать и предложить свои работы, поделиться частичкой своего творчества с внимательными и чуткими ценителями, но и приобрести мерч на любой вкус и цвет. Здесь ты: — Встретишь любимых художников лично; — Поговоришь об искусстве и вдохновишься новыми идеями; — Приобретёшь оригинальный мерч и уникальные работы — только от авторов, только вживую. Больше подробностей об авторах: https://vk.com/oki_oki_spb
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи