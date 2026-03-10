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Обратно, в 2007 (Back to 2007)

Cargo Cult
Почаинская улица, 17Ж

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Та самая ночь, когда счастье было простым. — бит, пробирающий до мурашек — бас внутри — любимые треки до утра — стробоскопы — друзья рядом, кричащие: «Ооооп, Давай!!!Давай!!» — плеер на максималках — кепка козырьком назад — любимые джинсы! Тебя ждёт разрывная электронная классика нулевых в современном звучании, неоновые огни, танцы до талого. Два танцпола, 17 диджеев за одну незабываемую ночь. Дресс?код: стиль нулевых приветствуется.

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