Гастромания: ешь, твори, люби

По вкусу вкусно и по сути вкусно! Рассказали, где и когда пройдут классные гастрособытия

Что будет в статье:

Вкусно жить не запретишь, и мы с этим полностью согласны. Составили план, как насыщенно и аппетитно провести ближайшие дни — для каждого гурмана что-то да и найдётся. Будет и уютно, и сочно, и местами неожиданно: от лекций-коктейлей до спектаклей-дегустаций. Голодным точно никто не уйдёт ;)



Подборка будет активно пополняться, поэтому не стесняйся — заходи почаще!

Еда, еда, иди ко мне сюда

Надоели скучные ужины при свечах? Мы нашли вкусные способы культурно обогатиться. Здесь еда становится соавтором впечатлений.

Москва

Санкт-Петербург

Казань

Екатеринбург

Новосибирск

Экскурсия по гастрокорту на центральном рынке Кто из нас останется равнодушным ко вкусной и качественно приготовленной пище? А ведь рецепт довольно прост: хорошее сырьё, умелые руки и чуточку души для более яркого эффекта. А ... до 28 декабря Центральный рынок Бесплатно

Ростов-на-Дону

Новогодние Мелодии Зажигательная встреча под любимые новогодние песни. Тебя ждёт: • лекция о музык... 22 декабря Esse Jazz Club, Красноармейская улица, 166 3200₽ Вино и мясо На мастер-классе шеф-повар студии расскажет тебе о кулинарных традициях и познак... 24 декабря Фурмановская улица, 89А 5800₽

Кемерово

Рождественский базар Три дня атмосферного рождественского базара. — Три дня маркета на 150+ отборных локальных брендов Сибири: одежда, керамика, украшения, сладости и, конечно же, очень много новогодн... до 14 декабря Карболитовская улица, 1/6 Бесплатно

Краснодар

Маленький Новый Год Квартирник при свечах, посвященный кинороману - Ирония судьбы или с легким паром... 7 декабря Аврора Холл, улица Коммунаров, 31 4000₽ Гастрономические страхи и предрассудки В декабре променад будет особенно теплым, насыщенным и невероятно вкусным! Ведь ... 11 декабря Факультет 5500₽

Калининград

Новый год и Рождество: гастроужин Атмосферное путешествие - ужин, где оживают традиции, легенды и самые тёплые символы Нового года и Рождества. Камерный вечер, в котором гастрономия встречается с культурой: пригл... 21 декабря улица Литовский Вал, 21Д 5900₽

Уфа

Клуб анонимных невест Спектакль в формате настоящего застолья, где каждый из зрителей станет гостем! Здесь разрешается: пить, есть, плясать, петь, очень много смеяться и плакать. Ты станешь свидетелем ... 5 декабря улица Карла Маркса, 48/1 1800₽

Сомелье от бога

Пьянящий вкус в прямом и переносном смысле слова. Добавили самые разные варианты: от спокойных чайных церемоний до возможных интересных историй на следующее утро ;)

Москва

Санкт-Петербург

Челябинск

Кемерово

Нижний Новгород

Владивосток

Винный вечер: дегустация вин Changyu В гастрособытийном пространстве «Агар-агар» пройдёт винный вечер, посвященный винам Changyu. Основатель Татьяна Заречнева привезла вина из командировки в Китай. Гостей ждет инди... 12 декабря Агар-Агар 4290₽

Нижний Новгород

Сырно-винная дегустация Участники встречаются за столом с вкусным сыром и вином и придумывают винно-сырные сочетания. История сыроделия и виноделия — это всегда захватывающе и разнообразно. Вина подбирае... 5 декабря Time for Wine 3000₽

Екатеринбург

Красноярск

Азбука вина от любителя Винный урок: с лёгкостью и без снобизма. Тема: Еда и вино: союз по вкусу. Основные подходы к фудпэрингу: что подходит к мясу, рыбе, десертам, азиатской кухне. Как соблюдать и нару... 14 декабря «Абрау-Дюрсо», проспект Мира, 107 4000₽

Уфа

Неделя художника: П. Клее «Кошка и птица» Вечер, посвящённый картине Пауля Клее «Кошка и птица» — о поэтичной игре линий и цвета, о гармонии и тонкой связи между наблюдением и воображением. После лекции — художественная ... 4 декабря Аждаха 1000₽

Ростов-на-Дону

Вино и мясо На мастер-классе шеф-повар студии расскажет тебе о кулинарных традициях и познакомит с кухнями разных стран мира, поделится реальными советами и пошаговыми рецептами, по итогу пода... 24 декабря Фурмановская улица, 89А 5800₽

Колдуем на кухне

Говорят, что путь к сердцу лежит через желудок, и самое время проверить эту теорию! Надень поварской колпак и завяжи фартук потуже — будет по-настоящему жарко.

Москва

Санкт-Петербург

Казань

Мастер-класс по приготовлению эчпочмака Ты узнаешь о секретах приготовления эчпочмака - символа татарской национальной кухни. Ведущий мастер-классса покажет несколько видов защипывания эчпочмаков. А пока они буду запек... до 19 декабря Дом-музей «Бик тэмле. Бик матур», улица Каюма Насыри, 1/5Б 990₽

Кемерово

Бенто-торт Мастер-класс от кондитера Марины Крыловой по бенто-тортикам На мастер-классе ты самостоятельно соберёшь и задекорируешь свой собственный бенто-тортик. Кондитер покажет и поможет с... 6 декабря Stories 3300₽

Ростов-на-Дону

Мозги на греночках | Гастрономическая экскурсия Исследуешь историю города и кулинарные традиции, впечатлившись новыми вкусами и ароматами, которые добавят вкусовой палитре новых оттенков и обогатят опыт. Экскурсия позволит прик... 6 декабря Уточнять у организатора 1790₽

Уфа

Мастерская по изготовлению кофе Тёплая встреча, посвящённая искусству кофе: бариста раскроет секреты приготовления идеального латте и покажет, как рождаются рисунки латте-арта. Это не профессиональное обучение ... 11 декабря Аждаха 1000₽

Екатеринбург

Экскурсии

Стань знатоком 100-го левела и пройди квест по гастрономическому миру. Каждая остановка — новый вкус.

Москва

Санкт-Петербург

Новосибирск

Экскурсия по гастрокорту на центральном рынке Кто из нас останется равнодушным ко вкусной и качественно приготовленной пище? А ведь рецепт довольно прост: хорошее сырьё, умелые руки и чуточку души для более яркого эффекта. А ... до 28 декабря Центральный рынок Бесплатно

Сочи

Красноярск

Экскурсия на старейшую пивоварню На экскурсиях узнаешь о главных ингредиентах вкусного пивa, правильных условиях хранения и способах варки. Узнай, почему не стоит замораживать пенное, чем жжёный солод отличается... до 31 декабря улица Ломоносова, 24 500₽

Ростов-на-Дону

Мозги на греночках | Гастрономическая экскурсия Исследуешь историю города и кулинарные традиции, впечатлившись новыми вкусами и ароматами, которые добавят вкусовой палитре новых оттенков и обогатят опыт. Экскурсия позволит прик... 6 декабря Уточнять у организатора 1790₽

Воронеж

Питейный Воронеж Посмотришь главные питейные заведения Воронежа 19 века и зайдёшь в современные бары, где можно попробовать наливки местного производства. Прогуляешься по улице Фридриха Энгельса и... до 4 апреля 2026 Уточняй у организатора от 1300₽

Кто бывал на подобных мероприятиях? Поделитесь впечатлениями в комментариях. К чему готовиться? На что настраиваться?

Фото обложки: t.me/ogiva_kzn