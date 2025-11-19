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Гастромания: ешь, твори, люби

По вкусу вкусно и по сути вкусно! Рассказали, где и когда пройдут классные гастрособытия

Что будет в статье:

  1. - Еда, еда, иди ко мне сюда
  2. - Сомелье от бога
  3. - Колдуем на кухне
  4. - Экскурсии

Вкусно жить не запретишь, и мы с этим полностью согласны. Составили план, как насыщенно и аппетитно провести ближайшие дни — для каждого гурмана что-то да и найдётся. Будет и уютно, и сочно, и местами неожиданно: от лекций-коктейлей до спектаклей-дегустаций. Голодным точно никто не уйдёт ;)

Подборка будет активно пополняться, поэтому не стесняйся — заходи почаще!

Еда, еда, иди ко мне сюда

Надоели скучные ужины при свечах? Мы нашли вкусные способы культурно обогатиться. Здесь еда становится соавтором впечатлений.

Москва

по подписке
Atlantis
Atlantis

Тебя ждёт путешествие в мир, где вкус рассказывает историю. Шесть миров, одна легенда. Когда-то их объединяла Атлантида — символ гармонии и изобилия. Теперь Вода, Механика, Земля, Огонь, Лес и Воздух...

Guilty Show
Guilty Show

Во время спектакля ты посмотришь под другим углом на актуальные темы современног...

до
Гастрономический театр Svet

25000₽

по подписке
Арт-ужин: «Классика на все времена: «золотой век Голливуда» в кино и моде»
Арт-ужин: «Классика на все времена: «золотой век Голливуда» в кино и моде»

Что может быть лучше, чем встречать 2026 в образе томной гламурной кинодивы? Тебя ждёт обсуждение эстетики «старого» Голливуда, образов знаменитых кинодив 1930-х годов в скульптурных платьях из сияющи...

по подписке
Стильный завтрак с шахматами для продолжающих
Стильный завтрак с шахматами для продолжающих

Это формат «умного» отдыха в расслабленной обстановке, где шахматы становятся частью стиля и общения. Лёгкое обучение, вдохновляющая атмосфера ресторана и новые знакомства — всё, чтобы провести время ...

Стильный завтрак с шахматами для начинающих
Стильный завтрак с шахматами для начинающих

Это формат «умного» отдыха в расслабленной обстановке, где шахматы становятся ча...

Anna, улица Большая Дмитровка, 10с4

3000₽

Восток в усадьбе: «Aura»
Восток в усадьбе: «Aura»

Вечер восточной эстетики, где современная культура звука встречается с историчес...

Другое Дело

от 2750₽

по подписке
Культограм: «Жемчужины русского балета»
Культограм: «Жемчужины русского балета»

Культограм — современный лекторий, который проводит вдохновляющие встречи с экспертами в атмосферных местах города. На вечере ты узнаешь: — Кого и почему называли «русским Лебедем», и как Анна Павло...

по подписке
Арт-ужин: «Дягилев и Русский Балет»
Арт-ужин: «Дягилев и Русский Балет»

Рассказ о величайшем импресарио всех времён Сергее Дягилеве — фигуре совершенно особенной, почти необъятной и безусловной. В атмосфере Парижа начала XX века, под просекко и закуски, будут обсуждать: ...

Fashion-ужин «Собираем новогодний образ»
Fashion-ужин «Собираем новогодний образ»

Ужин, на котором ты разберёшься, как создать праздничный образ, который не стане...

Odmo

4300₽

Предновогодний ужин «Du Nord»
Предновогодний ужин «Du Nord»

Предновогодний ужин с винным сопровождением — северная гастрономическая история ...

Lila, улица Сретенка, 22/1с1

15000₽

по подписке
Итальянский вечер: Чао, Италия!
Итальянский вечер: Чао, Италия!

Внимание: перенос события на 11.12.2025, 19:30. Тебя ждёт цветущая Италия в необычайно веселой компании! Согласись, ведь как это здорово, оказаться в Италии, не уезжая из Москвы... Рим, Флоренция, М...

по подписке
Italian Week Festival
Italian Week Festival

Здесь ты сможешь не только приобрести особенные подарки и продукты для новогоднего стола, но и насладиться выставкой современного искусства, посетить мастер-классы и лекции. В трехэтажном здании прос...

Искусство и вино: «Новогоднее торжество. Германия, Франция, Россия»
Искусство и вино: «Новогоднее торжество. Германия, Франция, Россия»

Арт-ужин под аккомпанемент избранных вин и блюд. Через живопись, ароматы, вкусы...

Другое Дело

от 8500₽

Символика и традиции зимних праздников
Символика и традиции зимних праздников

Арт-завтрак, на котором у тебя будет возможность взглянуть на зимние праздники п...

Пушкинъ

9900₽

по подписке
Владимир Гиляровский: Дядя Гиляй, Московский бытописатель, Король репортёров
Владимир Гиляровский: Дядя Гиляй, Московский бытописатель, Король репортёров

Лекция с Никитой Брусиловским о Владимире Гиляровском — человеке, который так много знал о Москве. Всё это далеко не полный список титулов Владимира Гиляровского. Его газетные публикации в Москве кон...

по подписке
Арт-ужин: «Гринч и компания: с кем встречать зимние праздники на свой страх и риск»
Арт-ужин: «Гринч и компания: с кем встречать зимние праздники на свой страх и риск»

Рассказ о необычных героях и антигероях зимних праздников, пришедших из мифов и легенд. Ты узнаешь, почему Крампус пугает детей на экране, а эльфы в фильмах стали весёлыми помощниками Санты. Что обще...

Рождественский ужин
Рождественский ужин

Погрузись в мир вина и гастрономии: попробуй несколько вин, насладись полноценны...

Taste&Talk

7000₽

по подписке
Пирожковая Новогодняя дискотека
Пирожковая Новогодняя дискотека

Поставь на стоп предновогодний пожар из неоконченных задач, некупленных подарков и ненарезанного оливье. Выдыхай и начинай веселиться. Будешь есть оливье, чистить мандарины, пить игристое, петь и тан...

Санкт-Петербург

Дореволюционный Тиндер и прочие шалости: богемный арт-бранч
Дореволюционный Тиндер и прочие шалости: богемный арт-бранч

Камерный формат лекции до 15 человек, который проходит в отдельных залах лучших ...

Stroganoff Steak House, Конногвардейский бульвар, 4

3500₽

по подписке
Ужин по мотивам Серебряного века
Ужин по мотивам Серебряного века

В атмосферном зале киностудии Лендок проведёшь вечер с экскурсом в поэзию Серебряного века через еду и попробуешь 4 курса, каждый из которых — прямое или метафорическое олицетворение конкретного стихо...

по подписке
Ужин по-достоевски
Ужин по-достоевски

Трапеза из любимых блюд Федора Достоевского. История «Преступления и наказания», а также биография Достоевского, отрывки из его произведений и дневников подогреют таинственную и чарующую атмосферу П...

Дно Петербурга: любовь, опиум, цыганский оркестр: богемный арт-бранч
Дно Петербурга: любовь, опиум, цыганский оркестр: богемный арт-бранч

Камерный формат лекции до 15 человек, который проходит в отдельных залах лучших ...

Бар "Медведь", ул. Большая Конюшенная 27

3500₽

Рождественские традиции Испании
Рождественские традиции Испании

Шеф Даниэль из Испании подготовит настоящее испанское праздничное угощение: тебя...

El Tinto, Лиговский пр, 1

5000₽

по подписке
Испанский рождественский обед с рассказом
Испанский рождественский обед с рассказом

Шеф Даниэль из Испании подготовит настоящее испанское праздничное угощение: тебя ждут деликатесные нарезки, крем-суп из морепродуктов, запечённое мясо и традиционный рождественский десерт роскон. Под...

по подписке
Ужин по-итальянски
Ужин по-итальянски

Гастрономический концерт с трапезой из традиционных итальянских блюд. Итальянская кухня известна и любима во всем мире. Благодаря спагетти и пицце она популярна чуть ли не в каждом уголке планеты, но...

Секс, искусство и Париж 60-х: от Пикассо до Сержа Генсбура
Секс, искусство и Париж 60-х: от Пикассо до Сержа Генсбура

Узнаешь, какие настроения витали в культурной столице мира, чтобы лучше понять о...

Бар «Серж», ул. Восстания, 19

4600₽

Рождественский ужин в особняке Брусницыных
Рождественский ужин в особняке Брусницыных

Рождественский вечер в стенах исторического особняка Брусницыных. В программе в...

Особняк Брусницыных

12900₽

Казань

по подписке
Калейдоскоп. Art & Dining
Калейдоскоп. Art & Dining

«Туган як» — это захватывающее шоу-представление, где ты сможешь погрузиться в мир татарской культуры и истории. На шоу-программе зрителям предлагается испытать необычный опыт взаимодействия с театро...

Иммерсивный гастроужин «Свидание»
Иммерсивный гастроужин «Свидание»

Эта история произошла в Париже. Самолюбивый и весьма состоятельный герой всё же ...

1th Gallery Kitchen, Меридианная улица, 1

4000₽

Спектакль-застолье «Вкусы и смыслы». Новогодняя версия
Спектакль-застолье «Вкусы и смыслы». Новогодняя версия

Новогодняя адаптация первого мультимедийного спектакля театра-ресторана «Огива»....

c
по
Ресторан «Огива», Островского, 14

6000₽

по подписке
Спектакль-дегустация «Мы нашли его!». Новогодняя версия
Спектакль-дегустация «Мы нашли его!». Новогодняя версия

Спектакль предстаёт в новогоднем настроении. Там же, где сцена встречается с вином — теперь с лёгким оттенком зимнего волшебства. Спектакль-дегустация, в котором сцена и бокал сливаются в единое цело...

Екатеринбург

Новосибирск

Экскурсия по гастрокорту на центральном рынке
Экскурсия по гастрокорту на центральном рынке

Кто из нас останется равнодушным ко вкусной и качественно приготовленной пище? А ведь рецепт довольно прост: хорошее сырьё, умелые руки и чуточку души для более яркого эффекта. А ...

до
Центральный рынок

Бесплатно

Ростов-на-Дону

Новогодние Мелодии
Новогодние Мелодии

Зажигательная встреча под любимые новогодние песни. Тебя ждёт: • лекция о музык...

Esse Jazz Club, Красноармейская улица, 166

3200₽

Вино и мясо
Вино и мясо

На мастер-классе шеф-повар студии расскажет тебе о кулинарных традициях и познак...

Фурмановская улица, 89А

5800₽

Кемерово

Рождественский базар
Рождественский базар

Три дня атмосферного рождественского базара. — Три дня маркета на 150+ отборных локальных брендов Сибири: одежда, керамика, украшения, сладости и, конечно же, очень много новогодн...

до
Карболитовская улица, 1/6

Бесплатно

Краснодар

Маленький Новый Год
Маленький Новый Год

Квартирник при свечах, посвященный кинороману - Ирония судьбы или с легким паром...

Аврора Холл, улица Коммунаров, 31

4000₽

Гастрономические страхи и предрассудки
Гастрономические страхи и предрассудки

В декабре променад будет особенно теплым, насыщенным и невероятно вкусным! Ведь ...

Факультет

5500₽

Калининград

Новый год и Рождество: гастроужин
Новый год и Рождество: гастроужин

Атмосферное путешествие - ужин, где оживают традиции, легенды и самые тёплые символы Нового года и Рождества. Камерный вечер, в котором гастрономия встречается с культурой: пригл...

улица Литовский Вал, 21Д

5900₽

Уфа

Клуб анонимных невест
Клуб анонимных невест

Спектакль в формате настоящего застолья, где каждый из зрителей станет гостем! Здесь разрешается: пить, есть, плясать, петь, очень много смеяться и плакать. Ты станешь свидетелем ...

улица Карла Маркса, 48/1

1800₽

Сомелье от бога

Пьянящий вкус в прямом и переносном смысле слова. Добавили самые разные варианты: от спокойных чайных церемоний до возможных интересных историй на следующее утро ;)

Москва 

по подписке
Иммерсивное камерное цирковое шоу Le Vertige
Иммерсивное камерное цирковое шоу Le Vertige

Новогодняя магия для взрослых.   ArtArea Project представляет в Москве премьеру головокружительного новогоднего шоу Le Vertige: ChristmasEdition — первого в России камерного циркового варьете для взро...

Киберхор с вином и чаем #14
Киберхор с вином и чаем #14

В этот раз — новогодние песни. Сначала попоёшь хором традиционные колядки с Леле...

Культурный центр ДОМ

3000₽

Чайная альтернатива: Белые чаи
Чайная альтернатива: Белые чаи

Белый чай — самый загадочный и нежный из всех. Его не обжаривают и не скручивают...

РанДом Культуры

600₽

по подписке
Лекция и дегустация. Сальвадор Дали. Гений и наследие
Лекция и дегустация. Сальвадор Дали. Гений и наследие

Этим уютным, осенним вечером, тебя приглашают в атмосферное арт-пространство — «Квартира с видом», с выходом на крышу и панорамой старого Замоскворечья, где исследуют феномен одного из самых загадочны...

по подписке
Япония: понять, приехать, полюбить
Япония: понять, приехать, полюбить

Раскрой ключ к пониманию японской культуры — от кухни и этикета до искусства и кинематографа — вместе с востоковедом-японистом. Ты познакомишься с пятью принципами японского мировоззрения и получишь...

Винное ателье «Семейная винодельня Шато Андре»
Винное ателье «Семейная винодельня Шато Андре»

Лекция и дегустация будут посвящены семейному виноделию. «Шато Андре» — семейна...

Офис CCI France Russie, Милютинский переулок, 10с1

3900₽

Дегустация игристых со всего мира
Дегустация игристых со всего мира

Дегустация, на которой ты сможешь разобраться в игристых так, чтобы точно знать,...

Taste&Talk

4500₽

по подписке
Дегустация игристых со всего мира
Дегустация игристых со всего мира

Дегустация, на которой ты сможешь разобраться в игристых так, чтобы точно знать, что стоит взять к столу на праздник. В бокалах окажутся пузырьковые со всего света. Попробуешь разные стили, сравнишь ...

по подписке
Арт-вечер со свечами и дегустацией вин
Арт-вечер со свечами и дегустацией вин

Каждый сможет написать свою картину и провести время в окружении приятной компании. Свечи создадут душевное настроение и уютную обстановку, в которой воображение раскрывается легко и естественно. Для...

Русская традиция чаепития
Русская традиция чаепития

Поговоришь о традиции русского чаепития. Что пили в России до появления чая? Ког...

БЦ Гоголевский, «Нитка», Гоголевский бульвар, 11

3000₽

Балет в живописи и вине: лекция и дегустация
Балет в живописи и вине: лекция и дегустация

Лекция-дегустация пройдёт в уютном пространстве «Квартира с видом», с выходом на...

Квартира с видом

3900₽

по подписке
«История кокошника» с чаепитием
«История кокошника» с чаепитием

На встрече будешь говорить о восхитительном русском головном уборе — кокошнике. Кокошники на Руси носили замужние женщины. Этот драгоценный головной убор передавался из поколения в поколение в семье. ...

по подписке
Зимнее пиво
Зимнее пиво

Дегустация самых сезонных и согревающих напитков. Попробуешь 5 разных «зимних» крафтовых стилей пива: портеры, стауты, дуббели и другие тёмные сорта. Всё самое сезонное и ароматное — в одной дегустац...

Коко Шанель: шито белыми нитками. Лекция и вино
Коко Шанель: шито белыми нитками. Лекция и вино

Иммерсивная лекция-дегустация о доме моды Коко Шанель, о стиле, который стал обр...

Квартира с видом

4500₽

Арт-вечер у Сальвадора Дали. Пишем картины и дегустируем напитки
Арт-вечер у Сальвадора Дали. Пишем картины и дегустируем напитки

Тебя приглашают создать свой сюрреалистический шедевр. Если ты ранее не держал к...

Дали & Пикассо

4000₽

по подписке
Английский киноклуб с вином: «Дневник Бриджет Джонс» (2001)
Английский киноклуб с вином: «Дневник Бриджет Джонс» (2001)

Кино, вино и красивая практика английского в усадьбе. Фильм «Дневник Бриджет Джонс», снятый Шэрон Магуайр по одноимённому роману Хелен Филдинг — история тридцатидвухлетней Бриджет, слегка неуклюжей, ...

по подписке
Арт-терапия: рождественские венки и глинтвейн
Арт-терапия: рождественские венки и глинтвейн

На арт-терапии под руководством флористки своими руками создашь рождественские венки, которые прекрасно впишутся в атмосферу праздника. Разберёшься в основах флористики и научишься правильно сочетат...

Санкт-Петербург 

по подписке
Путешествие по пузырькам
Путешествие по пузырькам

Дегустация игристых вин со всего мира. Тебя ждёт: - 5 вин из разных стран (например: Италия (Просекко), Франция (Шампань), Испания (Кава), Германия (Зект), Россия/ЮАР/другой неожиданный вариант - ...

Тур по Шотландии через виски
Тур по Шотландии через виски

На мероприятии изучишь самую интересную достопримечательность Шотландии — виски....

до
АТС

3500₽

Барные века Петербурга: историческая экскурсия с дегустацией
Барные века Петербурга: историческая экскурсия с дегустацией

Это не классический барный хоппинг, а погружение в историю питейной культуры Пет...

до
Садовая улица, 37. Метро «Сенная площадь»

2700₽

по подписке
Арт-вечеринка в атмосферной студии: рисуем вином
Арт-вечеринка в атмосферной студии: рисуем вином

Встреча проходит в уютной мастерской художника за бокалом вина и прослушиванием музыкальных пластинок. За 2-3 часа ты сможешь сделать рисунок вином на бумаге. Навыки не требуются, художник всегда по...

по подписке
День Рождения винотеки «Русское вино»
День Рождения винотеки «Русское вино»

Два дня праздника! В программе приветственный сабраж, праздничный квиз, посвященный винотеке, проекту «О винах России. С любовью», российскому (и не только) вину и Санкт-Петербургу. Вино будет литься...

Арт-вечер со свечами и игристым с видом на Театр им. Андрея Миронова
Арт-вечер со свечами и игристым с видом на Театр им. Андрея Миронова

Участники создают шедевры под руководством опытных художников, которые помогут п...

до
Kokon Space

4000₽

Винное казино
Винное казино

Винное казино — это как дегустация, только веселее. Начнёшь с игристого на велк...

Оптимист, улица Черняховского, 25

3500₽

по подписке
Чайная церемония
Чайная церемония

Ты не только послушаешь интересные чайные истории, но и попробуешь столько чая, сколько за всю жизнь не пробовал. Что будет на церемонии? — История создания напитка — Знакомство с чаем как с ботаниче...

по подписке
Jazz&Wine. Вина Рождества
Jazz&Wine. Вина Рождества

Вечер, наполненный вкусом, музыкой и волшебством: дегустация рождественских вин с одним из лучших сомелье города. В программе: — Дегустация отборных вин, созданных специально для зимних вечеров — Жив...

Дегустация игристых и шампанских вин с гастро сопровождением
Дегустация игристых и шампанских вин с гастро сопровождением

Для блеска глаз: дегустация игристых и шампанских вин. Организаторы придумали н...

Оптимист

5500₽

Фестиваль кофе, чая и подарков «Огонёк»
Фестиваль кофе, чая и подарков «Огонёк»

Большой фестиваль кофе, чая и подарков Огонёк пройдёт в третий раз. 65 участник...

c
по
Севкабель Порт

Бесплатно

по подписке
Щелкунчик: история самого праздничного балета
Щелкунчик: история самого праздничного балета

Разберёшься в тайных смыслах рождественского балета, чтобы детская сказка раскрылась с новой стороны. Как поставлен великий рождественский балет? Что зашифровано в его музыке? И как время и обстоятел...

Челябинск 

Вулканические вина
Вулканические вина

Вулканические вина — пламенный интерес к вулканическим винам и землям, рождающим...

Pro.Coffee

3000₽

Оранжевые вина
Оранжевые вина

Оранжевые вина — восхитительные и удивительные янтарные вина. Напитки, меняющие ...

Pro.Coffee

3000₽

Великие и коллекционные виски
Великие и коллекционные виски

Путешествие в мир элитных выдержанных дистиллятов. Посетишь Шотландию со всеми е...

Pro.Coffee

3500₽

Кемерово

Опен Чай
Опен Чай

Ежедневные чайные посиделки. Каждый гость может прийти и попробовать новый чай ...

до
Чайнатаун

Бесплатно

Вина к Новогоднему столу
Вина к Новогоднему столу

Новогодний стол — одно из самых сложных заданий для сочетания с вином. Что же де...

Винотека Wine&Whiskey by Simple, Весенняя улица, 19

7000₽

Винный вечер с Константином Тарченюком
Винный вечер с Константином Тарченюком

Константин — настоящий винный эксперт. Константин не просто разбирается в вине,...

Premium Wine, Советский проспект, 32

1800₽

Дегустация Шампани
Дегустация Шампани

Дегустация шампанских вин. Разберёшься в стилях, производителях, и гастрономиче...

Винотека Wine&Whiskey by Simple, Весенняя улица, 19

10000₽

Нижний Новгород 

Согревающие вкусы зимы
Согревающие вкусы зимы

Когда за окнами снег и холод, приходи в уютную усадьбу Гусевых продолжить добрую...

до
Заповедные Кварталы

2300₽

Сырно-винная дегустация
Сырно-винная дегустация

Участники встречаются за столом с вкусным сыром и вином и придумывают винно-сырн...

Time for Wine

3000₽

Жизнь и кофе по-нижегородски
Жизнь и кофе по-нижегородски

Тебя ждут в камерной обстановке усадьбе Гусевых, чтобы пообщаться и отведать душ...

Заповедные Кварталы

2300₽

Чайные бесцеремонности
Чайные бесцеремонности

Это не просто дегустация чая — это увлекательное путешествие по страницам истори...

Заповедные Кварталы

2300₽

Владивосток

Винный вечер: дегустация вин Changyu
Винный вечер: дегустация вин Changyu

В гастрособытийном пространстве «Агар-агар» пройдёт винный вечер, посвященный винам Changyu. Основатель Татьяна Заречнева привезла вина из командировки в Китай. Гостей ждет инди...

Агар-Агар

4290₽

Нижний Новгород

Сырно-винная дегустация
Сырно-винная дегустация

Участники встречаются за столом с вкусным сыром и вином и придумывают винно-сырные сочетания. История сыроделия и виноделия — это всегда захватывающе и разнообразно. Вина подбирае...

Time for Wine

3000₽

Екатеринбург

Красноярск

Азбука вина от любителя
Азбука вина от любителя

Винный урок: с лёгкостью и без снобизма. Тема: Еда и вино: союз по вкусу. Основные подходы к фудпэрингу: что подходит к мясу, рыбе, десертам, азиатской кухне. Как соблюдать и нару...

«Абрау-Дюрсо», проспект Мира, 107

4000₽

Уфа

Неделя художника: П. Клее «Кошка и птица»
Неделя художника: П. Клее «Кошка и птица»

Вечер, посвящённый картине Пауля Клее «Кошка и птица» — о поэтичной игре линий и цвета, о гармонии и тонкой связи между наблюдением и воображением. После лекции — художественная ...

Аждаха

1000₽

Ростов-на-Дону

Вино и мясо
Вино и мясо

На мастер-классе шеф-повар студии расскажет тебе о кулинарных традициях и познакомит с кухнями разных стран мира, поделится реальными советами и пошаговыми рецептами, по итогу пода...

Фурмановская улица, 89А

5800₽

Колдуем на кухне

Говорят, что путь к сердцу лежит через желудок, и самое время проверить эту теорию! Надень поварской колпак и завяжи фартук потуже — будет по-настоящему жарко.

Москва

по подписке
Бенто торт в стиле «Ламбет»
Бенто торт в стиле «Ламбет»

На мастер-классе каждый ты соберёшь торт из уже заранее приготовленных заготовок (бисквит, начинка, крем) и украсишь винтажными рюшами, узорами и цветами из крема. Также можно будет изготовить станда...

Мастер-класс по созданию моти
Мастер-класс по созданию моти

Мастер-класс по созданию и декору нежного десерта. Ты научишься делать правиль...

My Hygge Place на «Тульской»

4500₽

Пряничный домик
Пряничный домик

Мастер-класс, на котором ты сможешь создать неповторимый пряничный шедевр и унес...

Really bar, Малый Златоустинский переулок, 3с1

3000₽

по подписке
Съедобная свеча
Съедобная свеча

Попробуй себя в роли шеф-повара, создающего новшество в мире кулинарии. Создай свою съедобную свечу из сливочного масла с добавлением различных трав и специй для самого вкусного фуршета. Простые клас...

по подписке
Рождественская ярмарка
Рождественская ярмарка

Ярмарка. Это будет красота, добро, уют и тепло. — Целый зал с разными мастерами — керамика, войлок, мыло ручной работы, свечи домашнего производства из натурального воска, духи и т.д. — Свечная масте...

Санкт-Петербург

по подписке
Рождественский чай от бабы Марты
Рождественский чай от бабы Марты

Тебя ждёт мастер-класс по приготовлению ароматного новогоднего чая со специями. Этот чудесный напиток согреет длинными зимними вечерами, подарит праздничное настроение, а также послужит превосходным...

Мастер-класс по паназиатской кухне
Мастер-класс по паназиатской кухне

Любителей экзотики и ценителей пикантных вкусов организаторы ждут на мастер-клас...

Как есть, Гороховая улица, 40

4500₽

Настоящий оливье: старинный рецепт Нового года
Настоящий оливье: старинный рецепт Нового года

Кулинарный мастер-класс, закуски от шеф-повара, игристое, лекция от историка и л...

Кулинарная студия Alex.Kirko, Суворовский проспект, 23

от 5000₽

по подписке
Роспись пряников
Роспись пряников

На этом мастер-классе ты освоишь как минимум 2 техники декора с пряниками: ручная роспись глазурью и роспись золотым кандурином. Ты получишь теоретический материал с рецептом пряничного теста и рецеп...

по подписке
Пряничный домик в духе Хогвартса
Пряничный домик в духе Хогвартса

В тёплом зале — волшебник, который проведёт весёлые розыгрыши и загадки с призами, и шеф-кондитер — поведут тебя по тропе создания съедобного чуда: ты построишь, склеишь и украcишь собственный пряничн...

Мастер-класс по приготовлению сыра
Мастер-класс по приготовлению сыра

Тебя ждёт лекция о видах сыра и о том, как его готовят в разных странах, пригото...

Баланс Белого

2000₽

Казань

Мастер-класс по приготовлению эчпочмака
Мастер-класс по приготовлению эчпочмака

Ты узнаешь о секретах приготовления эчпочмака - символа татарской национальной кухни. Ведущий мастер-классса покажет несколько видов защипывания эчпочмаков. А пока они буду запек...

до
Дом-музей «Бик тэмле. Бик матур», улица Каюма Насыри, 1/5Б

990₽

Кемерово

Бенто-торт
Бенто-торт

Мастер-класс от кондитера Марины Крыловой по бенто-тортикам На мастер-классе ты самостоятельно соберёшь и задекорируешь свой собственный бенто-тортик. Кондитер покажет и поможет с...

Stories

3300₽

Ростов-на-Дону

Мозги на греночках | Гастрономическая экскурсия
Мозги на греночках | Гастрономическая экскурсия

Исследуешь историю города и кулинарные традиции, впечатлившись новыми вкусами и ароматами, которые добавят вкусовой палитре новых оттенков и обогатят опыт. Экскурсия позволит прик...

Уточнять у организатора

1790₽

Уфа

Мастерская по изготовлению кофе
Мастерская по изготовлению кофе

Тёплая встреча, посвящённая искусству кофе: бариста раскроет секреты приготовления идеального латте и покажет, как рождаются рисунки латте-арта. Это не профессиональное обучение ...

Аждаха

1000₽

Екатеринбург

по подписке
Hello, America
Hello, America

Всеми любимые и популярные мясные блюда на одном мастер-классе! Приготовишь вкусный ужин под бокал вина. Работа в группах до 12 человек. Что тебя ждёт? Узнаешь, какие существуют отруба, как выбрать и...

Море на вашем столе
Море на вашем столе

Мастер-класс по приготовлению морепродуктов. Приготовишь и продегустируешь блюда...

Академия кулинарии «Это Просто», Московская улица, 66

от 3350₽

Гамарджоба, Тбилиси!
Гамарджоба, Тбилиси!

Отпуск в Тбилиси, не выезжая из города? О даа, это возможно! Приготовишь грузинс...

Академия кулинарии «Это Просто», Московская улица, 66

от 3350₽

по подписке
Незабываемый Вьетнам
Незабываемый Вьетнам

Погрузись в атмосферу солнечного Вьетнама и насладись колоритом местных блюд. Что тебя ждёт? Каждый гость приготовит свои блинчики; Научишься делать насыщенный вьетнамский бульон; Каждый приготовит ...

по подписке
Тот самый прованс
Тот самый прованс

Погрузишься в атмосферу Французкой кухни, продегустируешь блюда под бокал вина. Что тебя ждёт? На мастер-классе узнаешь особенности Французской кухни. Познакомишься с приправами Франции и научишься п...

Да здравствует Мексика!
Да здравствует Мексика!

Зажги по-мексикански! Приготовишь три блюда и продегустируешь их. Работа в групп...

Академия кулинарии «Это Просто», Московская улица, 66

от 3350₽

Италия домашняя
Италия домашняя

Мастер-класс по классическим блюдам итальянской кухни. Продегустируешь под бокал...

Академия кулинарии «Это Просто», Московская улица, 66

от 3350₽

Экскурсии

Стань знатоком 100-го левела и пройди квест по гастрономическому миру. Каждая остановка — новый вкус.

Москва

Санкт-Петербург

Тур по барам Петербурга с дегустацией
Тур по барам Петербурга с дегустацией

На экскурсии ты отправишься в тур по питейным заведениям Петербурга и узнаешь вс...

до
Ст. метро "Садовая", ул. Садовая, 37. У входа в здание

2950₽

по подписке
Экскурсии на производство сидра Gravity Project
Экскурсии на производство сидра Gravity Project

Что будет на экскурсии: — Заглянешь в то самое место, где начали делать фруктовые сидры до того, как это стало мейнстримом — Познакомишься с процессом производства и выдержки сидра — Каждый гость собс...

по подписке
Экскурсия на устричную ферму с дегустацией
Экскурсия на устричную ферму с дегустацией

Ты знал, что всего в часе езды от Санкт-Петербурга, есть место, где можно открыть для себя удивительный мир морских деликатесов и продегустировать их с сидром? Экскурсии на устричную ферму. Что тебя ...

Тур по барам Санкт-Петербурга
Тур по барам Санкт-Петербурга

Весёлая вечеринка по барам в компании в формате игры. Тур по барам (от англ. Pu...

до
Бар Некрасовка, Некрасова, 36

2499₽

Аудиоспектакль с алкоголем «Профсоюз работников ада»
Аудиоспектакль с алкоголем «Профсоюз работников ада»

Четыре бара, четыре напитка, подлинная история человечества, теория заговора и д...

до
The Red Corner

2000₽

по подписке
Съедобные тропики: экскурсия по Ботсаду
Съедобные тропики: экскурсия по Ботсаду

Один из старейших и красивейших садов страны откроется для тебя особенным образом: камерно, без толп и очередей, с увлекательным рассказом о «съедобных» экспонатах и дегустационной коробочкой, которую...

по подписке
Съедобный Ботсад: экскурсия с дегустацией
Съедобный Ботсад: экскурсия с дегустацией

Один из старейших и красивейших садов страны откроется для тебя особенным образом: камерно, без толп и очередей, с дегустацией прямо среди пальм и лиан. Проводник — Ирина Нужина, гид, который умеет р...

Экскурсия в буддистский Дацан с бурятским обедом
Экскурсия в буддистский Дацан с бурятским обедом

Посети Дацан Гунзэчойнэй — единственный в Петербурге буддистский храм. Служитель...

Приморский проспект, 91

3700₽

Грибная ферма Farming Utopia
Грибная ферма Farming Utopia

Farming Utopia — экспериментальный проект из Петербурга, выращивающий редкие гри...

до
Заставская улица, 4Ж

от 3750₽

по подписке
Экскурсия к производителю итальянской колбасы с дегустацией
Экскурсия к производителю итальянской колбасы с дегустацией

Производство итальянских колбас в России? Кто удивлен так же? Да! Салями феллино, салями милано, сальсича калабра, салями с трюфелем, коппа венета, прошутто крудо — настоящая итальянская традиция пря...

Экскурсия по бывшему заводу «Степан Разин» с посещением сидрерии Gravity Project и дегустацией
Экскурсия по бывшему заводу «Степан Разин» с посещением сидрерии Gravity Project и дегустацией

Увидеть промышленную архитектуру разных эпох, оценить перерождение бывшего броди...

до
Рижский проспект, 49

3850₽

Новосибирск 

Экскурсия по гастрокорту на центральном рынке
Экскурсия по гастрокорту на центральном рынке

Кто из нас останется равнодушным ко вкусной и качественно приготовленной пище? А ведь рецепт довольно прост: хорошее сырьё, умелые руки и чуточку души для более яркого эффекта. А ...

до
Центральный рынок

Бесплатно

Сочи

Красноярск

Экскурсия на старейшую пивоварню
Экскурсия на старейшую пивоварню

На экскурсиях узнаешь о главных ингредиентах вкусного пивa, правильных условиях хранения и способах варки. Узнай, почему не стоит замораживать пенное, чем жжёный солод отличается...

до
улица Ломоносова, 24

500₽

Ростов-на-Дону

Мозги на греночках | Гастрономическая экскурсия
Мозги на греночках | Гастрономическая экскурсия

Исследуешь историю города и кулинарные традиции, впечатлившись новыми вкусами и ароматами, которые добавят вкусовой палитре новых оттенков и обогатят опыт. Экскурсия позволит прик...

Уточнять у организатора

1790₽

Воронеж

Питейный Воронеж
Питейный Воронеж

Посмотришь главные питейные заведения Воронежа 19 века и зайдёшь в современные бары, где можно попробовать наливки местного производства. Прогуляешься по улице Фридриха Энгельса и...

до
Уточняй у организатора

от 1300₽

Кто бывал на подобных мероприятиях? Поделитесь впечатлениями в комментариях. К чему готовиться? На что настраиваться?

Фото обложки: t.me/ogiva_kzn 

Что есть в статье:

  1. Еда, еда, иди ко мне сюда
  2. Сомелье от бога
  3. Колдуем на кухне
  4. Экскурсии

Комментарии

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Ариша | Kaver Team
26 ноября 2025, 19:30

Добавили ещё больше поводов, чтобы вкусно порадовать себя:)

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