Гастромания: ешь, твори, люби

Вкусно жить не запретишь, и мы с этим полностью согласны. Составили план, как насыщенно и аппетитно провести ближайшие дни — для каждого гурмана что-то да и найдётся. Будет и уютно, и сочно, и местами неожиданно: от лекций-коктейлей до спектаклей-дегустаций. Голодным точно никто не уйдёт ;)
Подборка будет активно пополняться, поэтому не стесняйся — заходи почаще!
Еда, еда, иди ко мне сюда
Надоели скучные ужины при свечах? Мы нашли вкусные способы культурно обогатиться. Здесь еда становится соавтором впечатлений.
Москва
Тебя ждёт путешествие в мир, где вкус рассказывает историю. Шесть миров, одна легенда. Когда-то их объединяла Атлантида — символ гармонии и изобилия. Теперь Вода, Механика, Земля, Огонь, Лес и Воздух...
Во время спектакля ты посмотришь под другим углом на актуальные темы современног...
25000₽
Что может быть лучше, чем встречать 2026 в образе томной гламурной кинодивы? Тебя ждёт обсуждение эстетики «старого» Голливуда, образов знаменитых кинодив 1930-х годов в скульптурных платьях из сияющи...
Это формат «умного» отдыха в расслабленной обстановке, где шахматы становятся частью стиля и общения. Лёгкое обучение, вдохновляющая атмосфера ресторана и новые знакомства — всё, чтобы провести время ...
Это формат «умного» отдыха в расслабленной обстановке, где шахматы становятся ча...
3000₽
Вечер восточной эстетики, где современная культура звука встречается с историчес...
от 2750₽
Культограм — современный лекторий, который проводит вдохновляющие встречи с экспертами в атмосферных местах города. На вечере ты узнаешь: — Кого и почему называли «русским Лебедем», и как Анна Павло...
Рассказ о величайшем импресарио всех времён Сергее Дягилеве — фигуре совершенно особенной, почти необъятной и безусловной. В атмосфере Парижа начала XX века, под просекко и закуски, будут обсуждать: ...
Ужин, на котором ты разберёшься, как создать праздничный образ, который не стане...
4300₽
Предновогодний ужин с винным сопровождением — северная гастрономическая история ...
15000₽
Внимание: перенос события на 11.12.2025, 19:30. Тебя ждёт цветущая Италия в необычайно веселой компании! Согласись, ведь как это здорово, оказаться в Италии, не уезжая из Москвы... Рим, Флоренция, М...
Здесь ты сможешь не только приобрести особенные подарки и продукты для новогоднего стола, но и насладиться выставкой современного искусства, посетить мастер-классы и лекции. В трехэтажном здании прос...
Арт-ужин под аккомпанемент избранных вин и блюд. Через живопись, ароматы, вкусы...
от 8500₽
Арт-завтрак, на котором у тебя будет возможность взглянуть на зимние праздники п...
9900₽
Лекция с Никитой Брусиловским о Владимире Гиляровском — человеке, который так много знал о Москве. Всё это далеко не полный список титулов Владимира Гиляровского. Его газетные публикации в Москве кон...
Рассказ о необычных героях и антигероях зимних праздников, пришедших из мифов и легенд. Ты узнаешь, почему Крампус пугает детей на экране, а эльфы в фильмах стали весёлыми помощниками Санты. Что обще...
Погрузись в мир вина и гастрономии: попробуй несколько вин, насладись полноценны...
7000₽
Санкт-Петербург
Камерный формат лекции до 15 человек, который проходит в отдельных залах лучших ...
3500₽
В атмосферном зале киностудии Лендок проведёшь вечер с экскурсом в поэзию Серебряного века через еду и попробуешь 4 курса, каждый из которых — прямое или метафорическое олицетворение конкретного стихо...
Трапеза из любимых блюд Федора Достоевского. История «Преступления и наказания», а также биография Достоевского, отрывки из его произведений и дневников подогреют таинственную и чарующую атмосферу П...
Камерный формат лекции до 15 человек, который проходит в отдельных залах лучших ...
3500₽
Шеф Даниэль из Испании подготовит настоящее испанское праздничное угощение: тебя...
5000₽
Шеф Даниэль из Испании подготовит настоящее испанское праздничное угощение: тебя ждут деликатесные нарезки, крем-суп из морепродуктов, запечённое мясо и традиционный рождественский десерт роскон. Под...
Гастрономический концерт с трапезой из традиционных итальянских блюд. Итальянская кухня известна и любима во всем мире. Благодаря спагетти и пицце она популярна чуть ли не в каждом уголке планеты, но...
Узнаешь, какие настроения витали в культурной столице мира, чтобы лучше понять о...
4600₽
Рождественский вечер в стенах исторического особняка Брусницыных. В программе в...
12900₽
Казань
«Туган як» — это захватывающее шоу-представление, где ты сможешь погрузиться в мир татарской культуры и истории. На шоу-программе зрителям предлагается испытать необычный опыт взаимодействия с театро...
Эта история произошла в Париже. Самолюбивый и весьма состоятельный герой всё же ...
4000₽
Новогодняя адаптация первого мультимедийного спектакля театра-ресторана «Огива»....
6000₽
Екатеринбург
Новосибирск
Кто из нас останется равнодушным ко вкусной и качественно приготовленной пище? А ведь рецепт довольно прост: хорошее сырьё, умелые руки и чуточку души для более яркого эффекта. А ...
Бесплатно
Ростов-на-Дону
Зажигательная встреча под любимые новогодние песни. Тебя ждёт: • лекция о музык...
3200₽
На мастер-классе шеф-повар студии расскажет тебе о кулинарных традициях и познак...
5800₽
Кемерово
Три дня атмосферного рождественского базара. — Три дня маркета на 150+ отборных локальных брендов Сибири: одежда, керамика, украшения, сладости и, конечно же, очень много новогодн...
Бесплатно
Краснодар
Квартирник при свечах, посвященный кинороману - Ирония судьбы или с легким паром...
4000₽
В декабре променад будет особенно теплым, насыщенным и невероятно вкусным! Ведь ...
5500₽
Калининград
Атмосферное путешествие - ужин, где оживают традиции, легенды и самые тёплые символы Нового года и Рождества. Камерный вечер, в котором гастрономия встречается с культурой: пригл...
5900₽
Уфа
Спектакль в формате настоящего застолья, где каждый из зрителей станет гостем! Здесь разрешается: пить, есть, плясать, петь, очень много смеяться и плакать. Ты станешь свидетелем ...
1800₽
Сомелье от бога
Пьянящий вкус в прямом и переносном смысле слова. Добавили самые разные варианты: от спокойных чайных церемоний до возможных интересных историй на следующее утро ;)
Москва
Новогодняя магия для взрослых. ArtArea Project представляет в Москве премьеру головокружительного новогоднего шоу Le Vertige: ChristmasEdition — первого в России камерного циркового варьете для взро...
В этот раз — новогодние песни. Сначала попоёшь хором традиционные колядки с Леле...
3000₽
Белый чай — самый загадочный и нежный из всех. Его не обжаривают и не скручивают...
600₽
Этим уютным, осенним вечером, тебя приглашают в атмосферное арт-пространство — «Квартира с видом», с выходом на крышу и панорамой старого Замоскворечья, где исследуют феномен одного из самых загадочны...
Раскрой ключ к пониманию японской культуры — от кухни и этикета до искусства и кинематографа — вместе с востоковедом-японистом. Ты познакомишься с пятью принципами японского мировоззрения и получишь...
Лекция и дегустация будут посвящены семейному виноделию. «Шато Андре» — семейна...
3900₽
Дегустация, на которой ты сможешь разобраться в игристых так, чтобы точно знать,...
4500₽
Дегустация, на которой ты сможешь разобраться в игристых так, чтобы точно знать, что стоит взять к столу на праздник. В бокалах окажутся пузырьковые со всего света. Попробуешь разные стили, сравнишь ...
Каждый сможет написать свою картину и провести время в окружении приятной компании. Свечи создадут душевное настроение и уютную обстановку, в которой воображение раскрывается легко и естественно. Для...
Поговоришь о традиции русского чаепития. Что пили в России до появления чая? Ког...
3000₽
Лекция-дегустация пройдёт в уютном пространстве «Квартира с видом», с выходом на...
3900₽
На встрече будешь говорить о восхитительном русском головном уборе — кокошнике. Кокошники на Руси носили замужние женщины. Этот драгоценный головной убор передавался из поколения в поколение в семье. ...
Дегустация самых сезонных и согревающих напитков. Попробуешь 5 разных «зимних» крафтовых стилей пива: портеры, стауты, дуббели и другие тёмные сорта. Всё самое сезонное и ароматное — в одной дегустац...
Иммерсивная лекция-дегустация о доме моды Коко Шанель, о стиле, который стал обр...
4500₽
Тебя приглашают создать свой сюрреалистический шедевр. Если ты ранее не держал к...
4000₽
Кино, вино и красивая практика английского в усадьбе. Фильм «Дневник Бриджет Джонс», снятый Шэрон Магуайр по одноимённому роману Хелен Филдинг — история тридцатидвухлетней Бриджет, слегка неуклюжей, ...
Санкт-Петербург
Дегустация игристых вин со всего мира. Тебя ждёт: - 5 вин из разных стран (например: Италия (Просекко), Франция (Шампань), Испания (Кава), Германия (Зект), Россия/ЮАР/другой неожиданный вариант - ...
На мероприятии изучишь самую интересную достопримечательность Шотландии — виски....
3500₽
Это не классический барный хоппинг, а погружение в историю питейной культуры Пет...
2700₽
Встреча проходит в уютной мастерской художника за бокалом вина и прослушиванием музыкальных пластинок. За 2-3 часа ты сможешь сделать рисунок вином на бумаге. Навыки не требуются, художник всегда по...
Два дня праздника! В программе приветственный сабраж, праздничный квиз, посвященный винотеке, проекту «О винах России. С любовью», российскому (и не только) вину и Санкт-Петербургу. Вино будет литься...
Участники создают шедевры под руководством опытных художников, которые помогут п...
4000₽
Винное казино — это как дегустация, только веселее. Начнёшь с игристого на велк...
3500₽
Ты не только послушаешь интересные чайные истории, но и попробуешь столько чая, сколько за всю жизнь не пробовал. Что будет на церемонии? — История создания напитка — Знакомство с чаем как с ботаниче...
Вечер, наполненный вкусом, музыкой и волшебством: дегустация рождественских вин с одним из лучших сомелье города. В программе: — Дегустация отборных вин, созданных специально для зимних вечеров — Жив...
Для блеска глаз: дегустация игристых и шампанских вин. Организаторы придумали н...
5500₽
Большой фестиваль кофе, чая и подарков Огонёк пройдёт в третий раз. 65 участник...
Бесплатно
Челябинск
Вулканические вина — пламенный интерес к вулканическим винам и землям, рождающим...
3000₽
Оранжевые вина — восхитительные и удивительные янтарные вина. Напитки, меняющие ...
3000₽
Путешествие в мир элитных выдержанных дистиллятов. Посетишь Шотландию со всеми е...
3500₽
Кемерово
Новогодний стол — одно из самых сложных заданий для сочетания с вином. Что же де...
7000₽
Константин — настоящий винный эксперт. Константин не просто разбирается в вине,...
1800₽
Дегустация шампанских вин. Разберёшься в стилях, производителях, и гастрономиче...
10000₽
Нижний Новгород
Когда за окнами снег и холод, приходи в уютную усадьбу Гусевых продолжить добрую...
2300₽
Участники встречаются за столом с вкусным сыром и вином и придумывают винно-сырн...
3000₽
Тебя ждут в камерной обстановке усадьбе Гусевых, чтобы пообщаться и отведать душ...
2300₽
Это не просто дегустация чая — это увлекательное путешествие по страницам истори...
2300₽
Владивосток
В гастрособытийном пространстве «Агар-агар» пройдёт винный вечер, посвященный винам Changyu. Основатель Татьяна Заречнева привезла вина из командировки в Китай. Гостей ждет инди...
4290₽
Нижний Новгород
Участники встречаются за столом с вкусным сыром и вином и придумывают винно-сырные сочетания. История сыроделия и виноделия — это всегда захватывающе и разнообразно. Вина подбирае...
3000₽
Екатеринбург
Покататься на коньках, с горящими щеками завалиться в гости и разлить всем по чашкам самый ароматный и согревающий напиток... Но здесь не ищут стандартных путей, поэтому на клубе любителей кофе «Дожи...
Красноярск
Винный урок: с лёгкостью и без снобизма. Тема: Еда и вино: союз по вкусу. Основные подходы к фудпэрингу: что подходит к мясу, рыбе, десертам, азиатской кухне. Как соблюдать и нару...
4000₽
Уфа
Вечер, посвящённый картине Пауля Клее «Кошка и птица» — о поэтичной игре линий и цвета, о гармонии и тонкой связи между наблюдением и воображением. После лекции — художественная ...
1000₽
Ростов-на-Дону
На мастер-классе шеф-повар студии расскажет тебе о кулинарных традициях и познакомит с кухнями разных стран мира, поделится реальными советами и пошаговыми рецептами, по итогу пода...
5800₽
Колдуем на кухне
Говорят, что путь к сердцу лежит через желудок, и самое время проверить эту теорию! Надень поварской колпак и завяжи фартук потуже — будет по-настоящему жарко.
Москва
На мастер-классе каждый ты соберёшь торт из уже заранее приготовленных заготовок (бисквит, начинка, крем) и украсишь винтажными рюшами, узорами и цветами из крема. Также можно будет изготовить станда...
Мастер-класс по созданию и декору нежного десерта. Ты научишься делать правиль...
4500₽
Мастер-класс, на котором ты сможешь создать неповторимый пряничный шедевр и унес...
3000₽
Попробуй себя в роли шеф-повара, создающего новшество в мире кулинарии. Создай свою съедобную свечу из сливочного масла с добавлением различных трав и специй для самого вкусного фуршета. Простые клас...
Санкт-Петербург
Тебя ждёт мастер-класс по приготовлению ароматного новогоднего чая со специями. Этот чудесный напиток согреет длинными зимними вечерами, подарит праздничное настроение, а также послужит превосходным...
Любителей экзотики и ценителей пикантных вкусов организаторы ждут на мастер-клас...
4500₽
Кулинарный мастер-класс, закуски от шеф-повара, игристое, лекция от историка и л...
от 5000₽
На этом мастер-классе ты освоишь как минимум 2 техники декора с пряниками: ручная роспись глазурью и роспись золотым кандурином. Ты получишь теоретический материал с рецептом пряничного теста и рецеп...
В тёплом зале — волшебник, который проведёт весёлые розыгрыши и загадки с призами, и шеф-кондитер — поведут тебя по тропе создания съедобного чуда: ты построишь, склеишь и украcишь собственный пряничн...
Тебя ждёт лекция о видах сыра и о том, как его готовят в разных странах, пригото...
2000₽
Казань
Ты узнаешь о секретах приготовления эчпочмака - символа татарской национальной кухни. Ведущий мастер-классса покажет несколько видов защипывания эчпочмаков. А пока они буду запек...
990₽
Кемерово
Мастер-класс от кондитера Марины Крыловой по бенто-тортикам На мастер-классе ты самостоятельно соберёшь и задекорируешь свой собственный бенто-тортик. Кондитер покажет и поможет с...
3300₽
Ростов-на-Дону
Исследуешь историю города и кулинарные традиции, впечатлившись новыми вкусами и ароматами, которые добавят вкусовой палитре новых оттенков и обогатят опыт. Экскурсия позволит прик...
1790₽
Уфа
Тёплая встреча, посвящённая искусству кофе: бариста раскроет секреты приготовления идеального латте и покажет, как рождаются рисунки латте-арта. Это не профессиональное обучение ...
1000₽
Екатеринбург
Всеми любимые и популярные мясные блюда на одном мастер-классе! Приготовишь вкусный ужин под бокал вина. Работа в группах до 12 человек. Что тебя ждёт? Узнаешь, какие существуют отруба, как выбрать и...
Мастер-класс по приготовлению морепродуктов. Приготовишь и продегустируешь блюда...
от 3350₽
Отпуск в Тбилиси, не выезжая из города? О даа, это возможно! Приготовишь грузинс...
от 3350₽
Погрузись в атмосферу солнечного Вьетнама и насладись колоритом местных блюд. Что тебя ждёт? Каждый гость приготовит свои блинчики; Научишься делать насыщенный вьетнамский бульон; Каждый приготовит ...
Погрузишься в атмосферу Французкой кухни, продегустируешь блюда под бокал вина. Что тебя ждёт? На мастер-классе узнаешь особенности Французской кухни. Познакомишься с приправами Франции и научишься п...
Зажги по-мексикански! Приготовишь три блюда и продегустируешь их. Работа в групп...
от 3350₽
Мастер-класс по классическим блюдам итальянской кухни. Продегустируешь под бокал...
от 3350₽
Экскурсии
Стань знатоком 100-го левела и пройди квест по гастрономическому миру. Каждая остановка — новый вкус.
Москва
Весёлая вечеринка по барам в компании в формате игры. Тур по барам — иммерсивный формат, в котором ты не пассивный слушатель, а активный участник. Это вечеринка, в которой люди из разных городов и ст...
Просветительская алко-экскурсиия о том, как веселились в столице до революции ку...
3500₽
Санкт-Петербург
На экскурсии ты отправишься в тур по питейным заведениям Петербурга и узнаешь вс...
2950₽
Что будет на экскурсии: — Заглянешь в то самое место, где начали делать фруктовые сидры до того, как это стало мейнстримом — Познакомишься с процессом производства и выдержки сидра — Каждый гость собс...
Ты знал, что всего в часе езды от Санкт-Петербурга, есть место, где можно открыть для себя удивительный мир морских деликатесов и продегустировать их с сидром? Экскурсии на устричную ферму. Что тебя ...
Весёлая вечеринка по барам в компании в формате игры. Тур по барам (от англ. Pu...
2499₽
Четыре бара, четыре напитка, подлинная история человечества, теория заговора и д...
2000₽
Один из старейших и красивейших садов страны откроется для тебя особенным образом: камерно, без толп и очередей, с увлекательным рассказом о «съедобных» экспонатах и дегустационной коробочкой, которую...
Один из старейших и красивейших садов страны откроется для тебя особенным образом: камерно, без толп и очередей, с дегустацией прямо среди пальм и лиан. Проводник — Ирина Нужина, гид, который умеет р...
Посети Дацан Гунзэчойнэй — единственный в Петербурге буддистский храм. Служитель...
3700₽
Farming Utopia — экспериментальный проект из Петербурга, выращивающий редкие гри...
от 3750₽
Производство итальянских колбас в России? Кто удивлен так же? Да! Салями феллино, салями милано, сальсича калабра, салями с трюфелем, коппа венета, прошутто крудо — настоящая итальянская традиция пря...
Увидеть промышленную архитектуру разных эпох, оценить перерождение бывшего броди...
3850₽
Новосибирск
Кто из нас останется равнодушным ко вкусной и качественно приготовленной пище? А ведь рецепт довольно прост: хорошее сырьё, умелые руки и чуточку души для более яркого эффекта. А ...
Бесплатно
Сочи
Ферма находится в живописном месте недалеко от реки Мзымта. Она окружена фруктовым садом, и в летний зной чудесно прятаться от жары в тени деревьев. Ты увидишь, как разводят улиток, и узнаешь много ин...
Экскурсия в дом к местному виноделу на небольшой живописный виноградник. На комф...
5000₽
Красноярск
На экскурсиях узнаешь о главных ингредиентах вкусного пивa, правильных условиях хранения и способах варки. Узнай, почему не стоит замораживать пенное, чем жжёный солод отличается...
500₽
Ростов-на-Дону
Исследуешь историю города и кулинарные традиции, впечатлившись новыми вкусами и ароматами, которые добавят вкусовой палитре новых оттенков и обогатят опыт. Экскурсия позволит прик...
1790₽
Воронеж
Посмотришь главные питейные заведения Воронежа 19 века и зайдёшь в современные бары, где можно попробовать наливки местного производства. Прогуляешься по улице Фридриха Энгельса и...
от 1300₽
Кто бывал на подобных мероприятиях? Поделитесь впечатлениями в комментариях. К чему готовиться? На что настраиваться?
Фото обложки: t.me/ogiva_kzn
Добавили ещё больше поводов, чтобы вкусно порадовать себя:)