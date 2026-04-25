Тебя ждёт лекция о видах сыра и о том, как его готовят в разных странах, приготовление вкуснейшего швейцарского сыра Belper Knolle в авторском варианте (этот рецепт ты потом сможешь повторить дома) и дегустация. Цена, тайминг и прочие детали: — Количество участников ограничено (10 человек). — Продолжительность — примерно 1,5 часа. — 2500 рублей с человека (напиток от бара и всё, что нужно для мастер-класса, включено в стоимость). Запись осуществляется по предоплате. Мастер-класс проведёт основательница сыроварни SKnolle Седа Аланнэ.