ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Мастер-класс по приготовлению сыра

Баланс Белого
Лиговский проспект 74

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Тебя ждёт лекция о видах сыра и о том, как его готовят в разных странах, приготовление вкуснейшего швейцарского сыра Belper Knolle в авторском варианте (этот рецепт ты потом сможешь повторить дома) и дегустация. Цена, тайминг и прочие детали: — Количество участников ограничено (10 человек). — Продолжительность — примерно 1,5 часа. — 2500 рублей с человека (напиток от бара и всё, что нужно для мастер-класса, включено в стоимость). Запись осуществляется по предоплате. Мастер-класс проведёт основательница сыроварни SKnolle Седа Аланнэ.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Арт-свидание «Картина за 3 часа при свечах»
Арт-свидание «Картина за 3 часа при свечах»
до

8500₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста