Погрузись в мир вина и гастрономии: попробуй несколько вин, насладись полноценным рождественским ужином и обсуди основы фудпейринга. Этот вечер создан для гурманов и вайнлаверов, которые хотят разобраться в том, как вино и еда раскрывают друг друга, и при этом провести время в уютной компании. Вина подберут так, чтобы они стали достойным сопровождением праздничного стола— от лёгких и свежих до глубоких и насыщенных, каждый бокал подарит своё настроение.