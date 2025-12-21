В тёплом зале — волшебник, который проведёт весёлые розыгрыши и загадки с призами, и шеф-кондитер — поведут тебя по тропе создания съедобного чуда: ты построишь, склеишь и украcишь собственный пряничный домик, а в воздухе будет витать аромат корицы, имбиря и карамели. Что ждёт гостей: — Пошаговое волшебное руководство по сборке и декору (съедобные детали) — Магические украшения — Варение сливочного пива по тёплому рецепту Ты можешь прийти в образе — шарф факультета, очки, значок или мантия приветствуются. Все материалы и горячие напитки включены в стоимость.