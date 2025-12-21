ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Пряничный домик в духе Хогвартса

Большая Конюшенная улица, 13

Начало:

Завершение:

4000₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

В тёплом зале — волшебник, который проведёт весёлые розыгрыши и загадки с призами, и шеф-кондитер — поведут тебя по тропе создания съедобного чуда: ты построишь, склеишь и украcишь собственный пряничный домик, а в воздухе будет витать аромат корицы, имбиря и карамели. Что ждёт гостей: — Пошаговое волшебное руководство по сборке и декору (съедобные детали) — Магические украшения — Варение сливочного пива по тёплому рецепту Ты можешь прийти в образе — шарф факультета, очки, значок или мантия приветствуются. Все материалы и горячие напитки включены в стоимость.

Контакты

Телефон

Telegram

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Арт-свидание «Картина за 3 часа при свечах»
Арт-свидание «Картина за 3 часа при свечах»
до

8500₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста