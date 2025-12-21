Пряничный домик в духе Хогвартса
Большая Конюшенная улица, 13
Начало:
Завершение:
4000₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда
Про событие
В тёплом зале — волшебник, который проведёт весёлые розыгрыши и загадки с призами, и шеф-кондитер — поведут тебя по тропе создания съедобного чуда: ты построишь, склеишь и украcишь собственный пряничный домик, а в воздухе будет витать аромат корицы, имбиря и карамели. Что ждёт гостей: — Пошаговое волшебное руководство по сборке и декору (съедобные детали) — Магические украшения — Варение сливочного пива по тёплому рецепту Ты можешь прийти в образе — шарф факультета, очки, значок или мантия приветствуются. Все материалы и горячие напитки включены в стоимость.
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