Дегустация лимитированного новогоднего кофе
проспект Ленина, 50
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда
Про событие
Если и тонуть в выборе предновогодних сувениров, то пусть это будут пачки кофе. На новой встрече клуба любителей кофе «Доживём до понедельника» устроят контролируемый заплыв в новогодние лимитки от кофейных обжарщиков. Сначала продегустируешь все представленные лоты из Бразилии, Эфиопии, Кении и Индонезии. А после каждый участник приготовит любой понравившийся кофе самостоятельно. Отличный шанс попробовать разные варианты и выбрать себе напиток на утро/день первого января или в подарок любимым дружочкам. А ещё на встрече будет розыгрыш дрип-кофе среди участников. Присоединиться можно, даже если ты не был на прошлых встречах клуба.
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