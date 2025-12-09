Если и тонуть в выборе предновогодних сувениров, то пусть это будут пачки кофе. На новой встрече клуба любителей кофе «Доживём до понедельника» устроят контролируемый заплыв в новогодние лимитки от кофейных обжарщиков. Сначала продегустируешь все представленные лоты из Бразилии, Эфиопии, Кении и Индонезии. А после каждый участник приготовит любой понравившийся кофе самостоятельно. Отличный шанс попробовать разные варианты и выбрать себе напиток на утро/день первого января или в подарок любимым дружочкам. А ещё на встрече будет розыгрыш дрип-кофе среди участников. Присоединиться можно, даже если ты не был на прошлых встречах клуба.