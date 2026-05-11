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Тот самый прованс

Академия кулинарии «Это Просто», Московская улица, 66

Начало:

Завершение:

от 3350₽ до 3500₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Погрузишься в атмосферу Французкой кухни, продегустируешь блюда под бокал вина. Что тебя ждёт? На мастер-классе узнаешь особенности Французской кухни. Познакомишься с приправами Франции и научишься применять их. Узнаешь как правильно готовить барабульку и совместно приготовишь соус руй. Каждый сам приготовит салат и горячее, украсит его. Узнаешь секреты приготовления лимонного тарта и приготовишь его совместно под руководством шефа. Напитки (чай, кофе, вода, бокал вина). Получишь электронные рецепты приготовленных блюд. Меню: Приветственный фуршет: закуска и коктейль, Суп буйабес с морепродуктами, Судак с картофельным гратеном и сливочным соусом, Лимонный тарт с опаленной меренгой.

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