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Арт-ужин: «Гринч и компания: с кем встречать зимние праздники на свой страх и риск»

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

5500₽
Возраст 18+
Кино
Выставки
Еда

Про событие

Рассказ о необычных героях и антигероях зимних праздников, пришедших из мифов и легенд. Ты узнаешь, почему Крампус пугает детей на экране, а эльфы в фильмах стали весёлыми помощниками Санты. Что общего у Йоля с современными рождественскими историями? И как образы праздничных существ трансформировались и обрели новую жизнь в фильмах и сериалах, где переплелись волшебство, веселье и мистика? Лекцию прочитает Екатерина Андреева — искусствовед, лектор и ведущая подкаста «Об истории и искусстве», проект YaAndArt, который вошёл в список Forbes «12 подкастов, которые делают женщины». В стоимость билета включены 1 welcome drink и фуршетный стол. Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00.

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