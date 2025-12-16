Рассказ о необычных героях и антигероях зимних праздников, пришедших из мифов и легенд. Ты узнаешь, почему Крампус пугает детей на экране, а эльфы в фильмах стали весёлыми помощниками Санты. Что общего у Йоля с современными рождественскими историями? И как образы праздничных существ трансформировались и обрели новую жизнь в фильмах и сериалах, где переплелись волшебство, веселье и мистика? Лекцию прочитает Екатерина Андреева — искусствовед, лектор и ведущая подкаста «Об истории и искусстве», проект YaAndArt, который вошёл в список Forbes «12 подкастов, которые делают женщины». В стоимость билета включены 1 welcome drink и фуршетный стол. Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00.