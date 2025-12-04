Лекция и дегустация будут посвящены семейному виноделию. «Шато Андре» — семейная винодельня, уютно расположившаяся в живописнейшем месте среди покрытых лесом холмов, в 40 минутах езды от города Анапы, в хуторе Школьный Крымского района. Дегустацию проведёт Наталья Носовская — управляющая проектом и генеральный директор производства «Шато Андре» при поддержке виноторговой компании AST.