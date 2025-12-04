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Винное ателье «Семейная винодельня Шато Андре»

Офис CCI France Russie, Милютинский переулок, 10с1

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3900₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Лекция и дегустация будут посвящены семейному виноделию. «Шато Андре» — семейная винодельня, уютно расположившаяся в живописнейшем месте среди покрытых лесом холмов, в 40 минутах езды от города Анапы, в хуторе Школьный Крымского района. Дегустацию проведёт Наталья Носовская — управляющая проектом и генеральный директор производства «Шато Андре» при поддержке виноторговой компании AST.

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