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Fashion-ужин «Собираем новогодний образ»

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

4300₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Ужин, на котором ты разберёшься, как создать праздничный образ, который не станет одноразовым, а будет радовать и в обычные дни. Научишься анализировать готовые праздничные образы и адаптировать их под себя. Узнаешь суть аналогии «Золушка vs Василиса» в контексте моды: почему «супер-праздничные» наряды часто становятся одноразовыми и как отличить тренд от стиля, который останется с тобой надолго. На интерактивном мини-показе будут обсуждать, как довести до совершенства любой образ: облегчить праздничный наряд модели и доработать повседневный. Партнером вечера выступит бренд Ivolga, который оденет моделей для интерактивов и предоставит подарок для конкурса на самый креативный способ трансформации праздничного образа в повседневный за 1-2 шага. Встречу проведёт Мария Емец — практикующий персональный стилист, автор модного tg-канала «Стильный Сырник» и fashion-инфлюенсер. В стоимость билета включены 1 welcome drink и фуршетный стол.

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