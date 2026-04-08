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Культурный центр ДОМ

Москва, Большой Овчинниковский переулок, дом 24, строение 4

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Культурный Центр ДОМ был образован на базе Московского Дома самодеятельного творчества в 1999 году как концертная площадка для музыкальных инноваций. Деятельность МДСТ ориентирована на органическое единство жизнеспособных эстетических ценностей прошлого и художественных инноваций. Она определяется поддержкой как творческих коллективов, так и отдельных личностей, развивающих энергетическую многоуровневую культуру будущего в рамках движения от социального к моральному. Специфика самой структуры МДСТ позволяет сочетать в своей работе интерес к традиционной культуре с проявлениями её самых новейших форм и течений, создавая принципиально новую художественную среду. Сайт: http://dom.com.ru/index.html
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Комментарии

И
Илья
20 мая 2021, 19:25

Отличное место, 9/10 только за духоту, иногда сопровождающую мероприятия. Привозят очень интересные группы с авангардной и экспериментальной музыкой

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