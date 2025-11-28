Новогодняя магия для взрослых. ArtArea Project представляет в Москве премьеру головокружительного новогоднего шоу Le Vertige: ChristmasEdition — первого в России камерного циркового варьете для взрослых. Здесь магия цирка оживает на расстоянии вытянутой руки. Тебя ждут не просто яркие номера, а уникальное путешествие, полное эмоций и новогоднего чуда. Шоу идёт без антракта, от начала до конца держит зрителей в динамичном темпе и заряжает энергией. Артисты своими номерами разбивают сердца, воздушные гимнасты и акробаты выполняют трюки на острие ножа и на грани баланса, от которых у зрителей перехватывает дыхание и вырываются возгласы восхищения. Еще одна уникальная составляющая проекта — винная дегустация. По задумке режиссера, вино стало полноправным артистом этого шоу. Номера артистов метафорически раскрывают характер и историю определенного вида вина от винодельни Chateau le Grand Vostock, сопровождаются авторским описанием и живой музыкой, создавая целостное художественное высказывание. Программа шоу включает различные жанры циркового искусства. Тебя ждут изящная гимнастка в бокале, жонглирование в полной темноте, иллюзии с огнем и светом, воздушная гимнастка на трапеции и сложнейшие акробатические этюды со стойками на голове. В представлении нет животных, но есть уникальные артисты. Воздушная гимнастка, покорившая Лас-Вегас и лучшие мировые сцены, единственная в мире с весом более 100 кг, мечтает прикоснуться к своей мечте и… взлетает в воздух. Премьера праздничного шоу состоится 5 декабря. Представления будут проходить по пятницам и субботам в декабре и ежедневно со 2 по 11 января в уютном камерном варьете на Кутузовском проспекте.