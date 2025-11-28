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Иммерсивное камерное цирковое шоу Le Vertige

Кутузовский проспект, 36с7Б

Начало:

Завершение:

от 6000₽ до 12500₽
Возраст 18+
Стендап
Спектакли
Концерты
Еда

Про событие

Новогодняя магия для взрослых.   ArtArea Project представляет в Москве премьеру головокружительного новогоднего шоу Le Vertige: ChristmasEdition — первого в России камерного циркового варьете для взрослых.   Здесь магия цирка оживает на расстоянии вытянутой руки. Тебя ждут не просто яркие номера, а уникальное путешествие, полное эмоций и новогоднего чуда. Шоу идёт без антракта, от начала до конца держит зрителей в динамичном темпе и заряжает энергией. Артисты своими номерами разбивают сердца, воздушные гимнасты и акробаты выполняют трюки на острие ножа и на грани баланса, от которых у зрителей перехватывает дыхание и вырываются возгласы восхищения.   Еще одна уникальная составляющая проекта — винная дегустация. По задумке режиссера, вино стало полноправным артистом этого шоу. Номера артистов метафорически раскрывают характер и историю определенного вида вина от винодельни Chateau le Grand Vostock, сопровождаются авторским описанием и живой музыкой, создавая целостное художественное высказывание.   Программа шоу включает различные жанры циркового искусства. Тебя ждут изящная гимнастка в бокале, жонглирование в полной темноте, иллюзии с огнем и светом, воздушная гимнастка на трапеции и сложнейшие акробатические этюды со стойками на голове. В представлении нет животных, но есть уникальные артисты. Воздушная гимнастка, покорившая Лас-Вегас и лучшие мировые сцены, единственная в мире с весом более 100 кг, мечтает прикоснуться к своей мечте и… взлетает в воздух.   Премьера праздничного шоу состоится 5 декабря. Представления будут проходить по пятницам и субботам в декабре и ежедневно со 2 по 11 января в уютном камерном варьете на Кутузовском проспекте.

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