Винный урок: с лёгкостью и без снобизма. Тема: Еда и вино: союз по вкусу. Основные подходы к фудпэрингу: что подходит к мясу, рыбе, десертам, азиатской кухне. Как соблюдать и нарушать правила пэринга. Обзор базовых сочетаний и экстравагантных решений. Дегустация крепких напитков. Будет дегустация вина + игристых. Ведущий: Александр Гофман-Шиков, главный сомелье Записаться на встречу можно по номеру телефона или по кнопке «Купить билет».