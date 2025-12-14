Азбука вина от любителя
«Абрау-Дюрсо», проспект Мира, 107
Начало:
Завершение:
4000₽
Возраст 18+
Еда
Про событие
Винный урок: с лёгкостью и без снобизма. Тема: Еда и вино: союз по вкусу. Основные подходы к фудпэрингу: что подходит к мясу, рыбе, десертам, азиатской кухне. Как соблюдать и нарушать правила пэринга. Обзор базовых сочетаний и экстравагантных решений. Дегустация крепких напитков. Будет дегустация вина + игристых. Ведущий: Александр Гофман-Шиков, главный сомелье Записаться на встречу можно по номеру телефона или по кнопке «Купить билет».
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