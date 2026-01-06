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Культограм: «Новогодние Мелодии»

Джаз-клуб «Эссе»
Красноармейская улица, 166

Начало:

Завершение:

3200₽
Возраст 6+
Игры
Концерты
Еда

Про событие

Зажигательная встреча под любимые новогодние песни. Тебя ждёт: • лекция о музыке Рождества и Нового Года из разных стран; • концерт новогодних хитов; • квиз для участников о популярных композициях; • вместе споём любимые песни; • подарки самым активным участникам. Певица Sofia Rossa исполнит знаменитые композиции и проведёт этот вечер, погрузив в атмосферу праздника. Её нежный тембр и увлекательная лекция подарит тебе волшебное настроение. За фортепиано — прекрасная пианистка Елена Лубяная, лауреат международных конкурсов. Спикер: Sofia Rossa — певица, лауреат международных конкурсов. Запечатлеет всё волшебство фотограф и оставит тебе приятные кадры на память. В стоимость входят: — концерт и увлекательное погружение в историю новогодней музыки; — основное блюдо; — десерт; — бокал вина или чай/кофе; — репортажная съёмка. Для компаний от 5 человек действует скидка 10%. Чтобы получить скидку, свяжись по номеру 89281245512

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